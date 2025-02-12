Ahmet Davutoğlu’nun Gazze Planı: “Otonom Bölge Olarak Türkiye’ye Bağlansın”
Ahmet Davutoğlu’nun Gazze Planı: “Otonom Bölge Olarak Türkiye’ye Bağlansın”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın tepki çeken Gazze’yi işgal planı hakkında öneride bulundu. Davutoğlu, Osmanlı Devleti'nden gelen bağları hatırlatarak Gazze’nin otonom bölge olarak Türkiye’ye bağlanması gerektiğini ifade etti.
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Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu Yeni Yol Grubu’nun grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Davutoğlu, Trump’ın Gazze’yi işgal planına tepki göstererek, Gazzelilerin referandum yaparak Türkiye’ye bağlanması gerektiğini söyledi.
“Şimdi Osmanlı tebaası bir Türk olarak söylüyorum; Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı Devleti'dir.”
“ABD oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz dedelerimizin savaştığı ve hala Osmanlı dışında meşru bir vatandaşlık almamış olan Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar?”
“Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye'ye bir otonom bölge olarak bağlansınlar.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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