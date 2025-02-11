İlber Ortaylı Teşhisi Koydu: "Trump da Gerizekalı Bir Arkadaş"
İlber Ortaylı Teşhisi Koydu: "Trump da Gerizekalı Bir Arkadaş"
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa konuk oldu. İlber Hoca, Gazze ile ilgili planı tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump için “Gerizekalı bir arkadaş” ifadelerini kullandı. Trump’ın şımarık bir gençlik geçirdiğini söyleyen İlber Ortaylı, “Amerikan gençliği filmler sayesinde Vietnam Savaşı'nı kazandığını sanıyor.” dedi.
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ABD’de yeniden başkanlık koltuğunu oturan Donald Trump, milyonlarca Filistinliyi yerinden edecek Gazze planını açıklamıştı.
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Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Ekol TV’deki “Az Önce Konuştum” programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gazze planının hatırlatılması üzerine Trump için “gerizekalı” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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