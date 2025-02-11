Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması: İlk 1000’de Türkiye’den 11 Üniversite Yer Aldı
Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması: İlk 1000’de Türkiye’den 11 Üniversite Yer Aldı
ODTÜ bünyesindeki Enformatik Enstitüsü’nün University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarın çalışmasına göre dünyada en iyi 3 bin üniversite sıralamadı yapıldı. Listenin üst sıralarına Çin damga vururken, Türkiye’den de 11 üniversite ilk 1000 içerisinde yer aldı.
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ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi, "www.urapcenter.org" internet sitesinden kamuoyuna açıklandı.
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Makale, bilimsel atıf, uluslararası işbirliği, toplam yayın gibi konu başlıklarının olduğu araştırmada ilk 10’a Çin damga vurdu.
Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle sıralandı:
Yapılan araştırmada ilk 1000 içerisinde Türkiye’den ise 11 üniversite yer aldı:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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