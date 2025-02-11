onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması: İlk 1000’de Türkiye’den 11 Üniversite Yer Aldı

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması: İlk 1000’de Türkiye’den 11 Üniversite Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2025 - 20:36

ODTÜ bünyesindeki Enformatik Enstitüsü’nün University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarın çalışmasına göre dünyada en iyi 3 bin üniversite sıralamadı yapıldı. Listenin üst sıralarına Çin damga vururken, Türkiye’den de 11 üniversite ilk 1000 içerisinde yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi, "www.urapcenter.org" internet sitesinden kamuoyuna açıklandı.

ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi, "www.urapcenter.org" internet sitesinden kamuoyuna açıklandı.

Makale, bilimsel atıf, uluslararası işbirliği, toplam yayın gibi konu başlıklarının olduğu araştırmada ilk 10’a Çin damga vurdu.

Makale, bilimsel atıf, uluslararası işbirliği, toplam yayın gibi konu başlıklarının olduğu araştırmada ilk 10’a Çin damga vurdu.

Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle sıralandı:

Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle sıralandı:

1. ABD-Harvard Üniversitesi 

2. Fransa-Paris Cite Üniversitesi 

3. Kanada-Toronto Üniversitesi

4. İngiltere-College London Üniversitesi

5. Çin-Zhejiang Üniversitesi

6. Çin-Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 

7. Çin-Tsinghua Üniversitesi

8. İngiltere-Oxford Üniversitesi

9. ABD-Standord Üniversitesi

10. Çin-Pekin Üniversitesi

Yapılan araştırmada ilk 1000 içerisinde Türkiye’den ise 11 üniversite yer aldı:

Yapılan araştırmada ilk 1000 içerisinde Türkiye’den ise 11 üniversite yer aldı:

573. Hacettepe Üniversitesi

712. İstanbul Teknik Üniversitesi

760. Ankara Üniversitesi

813. İstanbul Üniversitesi

862. Koç Üniversitesi

881. ODTÜ

886. Gazi Üniversitesi

903. Ege Üniversitesi

921. Atatürk Üniversitesi

977. Yakın Doğu Üniversitesi

985. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın