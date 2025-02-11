Şanlıurfa Siverek’te Kuduz Karantinası: Ölü Bulunan Köpek 3 Kişiyi Isırmış
Şanlıurfa Siverek’te Kuduz Karantinası: Ölü Bulunan Köpek 3 Kişiyi Isırmış
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir sokak köpeğinin yolda bir kadına saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Sonrasında cansız olarak bulunan köpekte kuduz tespit edilmesiyle birlikte kırsal Bahçe ve Divan mahallelerinde kuduz karantinası ilan edildi.
Sokak köpeğinin daha önce de 2 kişiyi ısırdığı belirlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, mahalledeki hayvanları aşıladığı dile getirildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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