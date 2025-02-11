Şanlıurfa Siverek’te Kuduz Karantinası: Ölü Bulunan Köpek 3 Kişiyi Isırmış

Şanlıurfa’da ölü olarak bulunan köpekte kuduz tespit edilmesi sonrasında iki mahalle karantinaya alındı. Sahipsiz sokak köpeğinin daha önce 3 kişiyi ısırdığı belirlendi. Hastaneye sevk edilen iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.