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Şanlıurfa Siverek’te Kuduz Karantinası: Ölü Bulunan Köpek 3 Kişiyi Isırmış

Şanlıurfa Siverek’te Kuduz Karantinası: Ölü Bulunan Köpek 3 Kişiyi Isırmış

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2025 - 18:52

Şanlıurfa’da ölü olarak bulunan köpekte kuduz tespit edilmesi sonrasında iki mahalle karantinaya alındı. Sahipsiz sokak köpeğinin daha önce 3 kişiyi ısırdığı belirlendi. Hastaneye sevk edilen iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir sokak köpeğinin yolda bir kadına saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir sokak köpeğinin yolda bir kadına saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Sonrasında cansız olarak bulunan köpekte kuduz tespit edilmesiyle birlikte kırsal Bahçe ve Divan mahallelerinde kuduz karantinası ilan edildi.

Sonrasında cansız olarak bulunan köpekte kuduz tespit edilmesiyle birlikte kırsal Bahçe ve Divan mahallelerinde kuduz karantinası ilan edildi.

Sokak köpeğinin daha önce de 2 kişiyi ısırdığı belirlendi.

Sokak köpeğinin daha önce de 2 kişiyi ısırdığı belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, mahalledeki hayvanları aşıladığı dile getirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, mahalledeki hayvanları aşıladığı dile getirildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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