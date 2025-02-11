İlber Ortaylı’dan Suriye Liderinin Kurtuluş Savaşı Açıklamasına Yanıt: “Uyduruyor”

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında dile getirdiği, “Kurtuluş Savaşı’nda Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi” sözleri gündem yarattı. Konuyla ilgili değerlendirme ise ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi.
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Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına konuk olan Ortaylı, Şara’nın sözleri üzerine konuştu.
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Candaş Tolga Işık’ın, “Suriye'nin yeni lideri böyle bir açıklama yaptı, ne diyorsunuz?” sorusuna Ortaylı, “Uyduruyor. Sosyolojik ve tarihi bakımdan mümkün değil.” diyerek yanıt verdi.
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