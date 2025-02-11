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İstanbul’da AVM’de Yangın Çıktı: Vatandaşlar Panikle AVM’yi Terk Etmeye Çalıştı

İstanbul’da AVM’de Yangın Çıktı: Vatandaşlar Panikle AVM’yi Terk Etmeye Çalıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2025 - 21:07

İstanbul’da bulunan Akasya AVM’de akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanlar AVM’nin alt katını sararken, AVM’de bulunan vatandaşların panikle dışarıya çıkmaya çalıştığı görüldü.

İşte Akasya AVM’deki yangından ilk görüntüler 👇

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İstanbul Üsküdar’da bulunan Akasya AVM’de akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

İstanbul Üsküdar’da bulunan Akasya AVM’de akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

AVM’nin alt katını saran dumanlar nedeniyle vatandaşlar panik halinde AVM’yi terk etmeye çalıştı.

AVM’nin alt katını saran dumanlar nedeniyle vatandaşlar panik halinde AVM’yi terk etmeye çalıştı.

Yangın kontrol altına alınırken, AVM de tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, AVM de tahliye edildi.

AVM’den görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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