İstanbul’da AVM’de Yangın Çıktı: Vatandaşlar Panikle AVM’yi Terk Etmeye Çalıştı
İstanbul’da AVM’de Yangın Çıktı: Vatandaşlar Panikle AVM’yi Terk Etmeye Çalıştı
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İstanbul Üsküdar’da bulunan Akasya AVM’de akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
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AVM’nin alt katını saran dumanlar nedeniyle vatandaşlar panik halinde AVM’yi terk etmeye çalıştı.
Yangın kontrol altına alınırken, AVM de tahliye edildi.
AVM’den görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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