Donald Trump'ın "Gazze'yi Devralacağız" Sözlerine Dünyadan Tepkiler Yükseliyor
Donald Trump'ın "Gazze'yi Devralacağız" Sözlerine Dünyadan Tepkiler Yükseliyor
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte yaptığı basın toplantısında 'Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız' sözlerine dünyadan tepkiler gelmeye başladı.
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.
Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.
Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözlerine dünya kamuoyundan tepkiler yükseliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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