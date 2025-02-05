onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump'ın "Gazze'yi Devralacağız" Sözlerine Dünyadan Tepkiler Yükseliyor

Donald Trump'ın "Gazze'yi Devralacağız" Sözlerine Dünyadan Tepkiler Yükseliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.02.2025 - 09:20

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte yaptığı basın toplantısında 'Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız' sözlerine dünyadan tepkiler gelmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözlerine dünya kamuoyundan tepkiler yükseliyor.

Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözlerine dünya kamuoyundan tepkiler yükseliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
11
9
7
4
3
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın