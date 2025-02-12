Kylie Jenner'ın Dev Pırlantasından Kızıl Saçlı Emma'ya 12 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kylie Jenner'ın Dev Pırlantasından Kızıl Saçlı Emma'ya 12 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kylie Jenner
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Kim Kardashian
Wanda Nara
Gigi Hadid
Sabrina Carpenter
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Michele Morrone
Cardi B
Joe Jonas
Emma Roberts
Kendall Jenner
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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