Anne Ceza Almayabilir: Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İade Süreci Nasıl Olacak?
Anne Ceza Almayabilir: Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İade Süreci Nasıl Olacak?
İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. ABD’de tutuklanan anne ile oğulun yargılandığı davada Türkiye’ye iade kararı verildi. Kararı veren mahkeme, Eylem Tok ve oğlu için en geç 7 gün içinde iade sertifikası düzenleyecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’na teslim edecek. İade ile ilgili nihai kararı ise bakanlık verecek. Öte yandan anne Eylem Tok’un, Türk Ceza Kanunu 283/3'üncü maddesine göre Türkiye’de hiç ceza almayabileceği de iddia edildi.
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Ünlü estetik dokturu Bülent Cihantirmur ile Eylem Tok’un oğlu olan Timur Cihantimur, geçtiğimiz yılın Mart ayında ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla 1 çocuk babası 31 yaşındaki Oğuz Murat Acı’ya çarpmıştı.
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Aci’nin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan Timur Cihantimur, olay yerinden kaçarak annesi Eylem Tok ile yurt dışına firar etmişti.
Anne ile oğul, olay gecesi buldukları ilk uçak bileti ile önce Mısır’a oradan da ABD’ye gitmişti.
Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un New York’ta vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları büyük tepki çekmişti.
Eylem Tok ve Timur Cihantumur 18 Haziran’da ABD’de gözaltına alınmış ve çıkardılığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkeme, anne ile oğlunun Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi.
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12Punto’da yer alan habere göre, iade kararı veren mahkeme en geç 7 gün içinde anne ile oğlun iadesi için sertifika düzenleyip ABD Dışişleri Bakanlığına gönderecek. İade için nihai kararı da bakanlık verecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı son açıklamada, “İade kararı kesinleşirse iade gerçekleşebilir.” ifadelerini kullandı.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre ise anne Eylem Tok’un Türkiye’de ceza almayabileceği ortaya çıktı.
Hukukçu Dr. Timuçin Köprülü, Türk Ceza Kanunu 283/3'üncü maddesine göre; suç işleyen bir kişinin araştırma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için "-imkan sağlayanın üstsoy (anne veya babası gibi) olması durumunda ceza verilmediğini belirtti.
Mahkeme bu maddeyi göz önünde bulundurursa Eylem Tok’un Türkiye’de ceza almaması mümkün olabilir.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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