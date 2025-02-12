Anne Ceza Almayabilir: Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İade Süreci Nasıl Olacak?

İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. ABD’de tutuklanan anne ile oğulun yargılandığı davada Türkiye’ye iade kararı verildi. Kararı veren mahkeme, Eylem Tok ve oğlu için en geç 7 gün içinde iade sertifikası düzenleyecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’na teslim edecek. İade ile ilgili nihai kararı ise bakanlık verecek. Öte yandan anne Eylem Tok’un, Türk Ceza Kanunu 283/3'üncü maddesine göre Türkiye’de hiç ceza almayabileceği de iddia edildi.