İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat: Kar Esareti Pazar Günü Yaşanacak
İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat: Kar Esareti Pazar Günü Yaşanacak
İstanbul’da bugün beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Hem valiliğin hem de AKOM’un yaptığı uyarılara rağmen kentin birçok ilçesinde kar yağışı henüz yaşanmazken, Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse İstanbul’da kar yağışının pazar günü etkisini artıracağını ve il genelinde kar yağışı olacağını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda valilik kararıyla İstanbul’da bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da Başakşehir, Çatalca ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışınını perşembe günü etkisini yitireceği ancak hafta sonu yeniden başlayacağı belirtildi.
Sözcü TV’de açıklamlarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse kar yağışı tahmini için şu ifadeleri kullandı.
Köse, pazar günü yaşanacak kar yağışı nedeniyle il genelinde beyaz örtü olacağını da sözlerine ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın