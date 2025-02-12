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İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat: Kar Esareti Pazar Günü Yaşanacak

İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat: Kar Esareti Pazar Günü Yaşanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2025 - 10:41

İstanbul’da bugün beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Hem valiliğin hem de AKOM’un yaptığı uyarılara rağmen kentin birçok ilçesinde kar yağışı henüz yaşanmazken, Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse İstanbul’da kar yağışının pazar günü etkisini artıracağını ve il genelinde kar yağışı olacağını ifade etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda valilik kararıyla İstanbul’da bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda valilik kararıyla İstanbul’da bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

İstanbul’da Başakşehir, Çatalca ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışınını perşembe günü etkisini yitireceği ancak hafta sonu yeniden başlayacağı belirtildi.

İstanbul’da Başakşehir, Çatalca ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışınını perşembe günü etkisini yitireceği ancak hafta sonu yeniden başlayacağı belirtildi.

Sözcü TV’de açıklamlarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse kar yağışı tahmini için şu ifadeleri kullandı.

Sözcü TV’de açıklamlarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse kar yağışı tahmini için şu ifadeleri kullandı.

'İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak. perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek. Kış güneşi İstanbulluları karşılayacak. Yükselen sıcaklıklar pazar günü tekrar düşecek. Kar yağışı pazar günü İstanbul'a gelecek.”

Köse, pazar günü yaşanacak kar yağışı nedeniyle il genelinde beyaz örtü olacağını da sözlerine ekledi.

Köse, pazar günü yaşanacak kar yağışı nedeniyle il genelinde beyaz örtü olacağını da sözlerine ekledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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