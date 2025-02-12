İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat: Kar Esareti Pazar Günü Yaşanacak

İstanbul’da bugün beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Hem valiliğin hem de AKOM’un yaptığı uyarılara rağmen kentin birçok ilçesinde kar yağışı henüz yaşanmazken, Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse İstanbul’da kar yağışının pazar günü etkisini artıracağını ve il genelinde kar yağışı olacağını ifade etti.