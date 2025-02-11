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Malezya Başbakanı’ndan Erdoğan’a ‘Kalbimin Tek Sahibine’ Şarkılı Paylaşım!

Malezya Başbakanı’ndan Erdoğan’a ‘Kalbimin Tek Sahibine’ Şarkılı Paylaşım!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 22:37

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Malezya-Türkiye İş Forumu’na katılarak Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, bu gönderisine İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını ekledi. Şarkılı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Enver İbrahim, paylaşımında Erdoğan ile olan fotoğraflarına yer verirken, yazılı açıklamasında ülkeler arası ticari iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Enver İbrahim, paylaşımında Erdoğan ile olan fotoğraflarına yer verirken, yazılı açıklamasında ülkeler arası ticari iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin son programı olan iş forumuna Erdoğan ve heyetinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Malezya Başbakanı, “Kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim. Teşekkür ederim, görüşmek üzere!” ifadelerini kullandı.

İbrahim’in, Erdoğan’la görüşmesini duyururken “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seçmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim’in, Erdoğan’la görüşmesini duyururken “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seçmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paylaşım için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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