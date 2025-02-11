Malezya Başbakanı’ndan Erdoğan’a ‘Kalbimin Tek Sahibine’ Şarkılı Paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Malezya-Türkiye İş Forumu’na katılarak Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, bu gönderisine İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını ekledi. Şarkılı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Enver İbrahim, paylaşımında Erdoğan ile olan fotoğraflarına yer verirken, yazılı açıklamasında ülkeler arası ticari iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.
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İbrahim’in, Erdoğan’la görüşmesini duyururken “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seçmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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