Malezya Başbakanı’ndan Erdoğan’a ‘Kalbimin Tek Sahibine’ Şarkılı Paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Malezya-Türkiye İş Forumu’na katılarak Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, bu gönderisine İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını ekledi. Şarkılı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.