Şakir Paşa Ailesi'nin Gerçek Hayattaki Hallerinden Kenan Baran'ın Hastalığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şakir Paşa Ailesi'nin Gerçek Hayattaki Hallerinden Kenan Baran'ın Hastalığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Dün akşam Star TV ekranlarında başlayan Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı. Ancak hem Halit Ergenç'in saçları hem de Merve Dizdar'ın üniversite öğrencisi olarak dizide rol alması sosyal medyada en çok konuşulan konular oldu. Ergenç'in protez saç mı kullandığı peruk mu taktığı sorusu kafaları karıştırdı. Gelin, birlikte inceleyelim!
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Geçtiğimiz yılki Survivor’da Pınar Saka’ya fiziksel temasta bulunan Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti. Bu sezon da iki yarışmacı karşılıklı yarışıyor. Yeni bölüm tanıtımında Sema, yapılan yarışmada rakip olarak kendine Pınar’ı seçince ortalık karıştı. Pınar “Fiziksel temastan diskalifiye olan birinin beni seçmesine izin verilmemesi gerekiyor” dedi ve ağlayarak oyun alanını terk etti. İşte Survivor’ta yaşanacak yeni olayın detayları…
Müge Anlı'da dün yine akılalmaz bir olaya şahit olduk. Sık sık gördüğümüz üfürükçülerden birine inananlar bu kez Viyana'dan gelip 17 bin euro dolandırılan bir çift, Müge Anlı'ya başvurdu. İnsanları dolandıran üfürükçünün CV'sinde yazdıklarındaki yazım hataları görenleri şaşkına çevirdi.
90'lı yıllarda televizyon anlayışı şimdikinden çok uzaktaydı. En absürt olayların bile sansürsüz gösterildiği o dönem gayet normal gelerek izlediğimiz çoğu şey şu an anlamlandıramadığımız bir noktada yer alıyor. Ufak bir nostalji yapalım dedik ve 90'lı yıllarda izlediğimiz akıllara zarar televizyon programlarını derledik.
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'a geçtiğimiz bölüm yeni bir karakter katıldı: Selim. Cüneyd için hain planları olan Saatçi Aziz'in torunu olan Selim akıl hastanesinden kaçmış. Yetmemiş, gelir gelmez davranışları ile herkesin huzurunu kaçırmıştı. Ancak bir köpeğin canına kastetmesi 'Pes' dedirtti. Cüneyd'in köpeği Aşık'ı öldüren Selim, izleyenlerden tepki aldı
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'da şaşırtan anlar yaşandı. Programın sunucusu Hakan Hatipoğlu, yorumcu Murat Özarı'ya unutamayacağı bir şaka yaptı. Özarı, şaka karşısında gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...
NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan bir dizi olduğu için ekstra ilgi çekiyor. Daha önce diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Serra Şenol Boyvat, @birdakikada adlı Instagram hesabından Şakir Paşa Ailesi'ne ait daha önce hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar paylaştı. Üstelik bu fotoğraflarda Aniesi ve Mutarra da var! İşte o fotoğraflar...
Esra Erol'a Özge ve Sait'in hikayesi damga vurdu. Vefat eden 'Yürüyen Adam' lakaplı Neşet Turan'ın eşi olan Özge, eşinin kaybının ardından aldığı parayı yeni sevgilisine kaptırdığını iddia etti. Sait Ekrem Bereketlioğlu ile aşk yaşamaya başlayan Özge, paraları ile peruk yaptırdığını söylemişti. Esra Erol'un yayınında yüzleşen çiftin kavgası yayın sonrası da devam etti. Özge, Sait'e saldırarak peruğunu kafasından çıkardı.
Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümü için nefesler tutuldu. Yayınlanan fragmanda bir süredir alzheimer belirtileri gösteren Sönmez Teyze'nin Cemre bebeği banyoda unuttuğu sahne dikkat çekti. Kıvılcım'ın bebeği kucaklayıp kurtardığı anlarda bebeğin feryadı izleyenleri üzdü. Sosyal medyada o sahne ile ilgili tepkiler büyüdü.
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan arasında her bölüm tırmanan çekim romantik bir sahneyle taçlandı. Cihan'ın kendisine aldığı anlamlı hediye sonrasında Alya, ilk kez Cihan'ın yanında uyudu. Bizim ekran başında hayran hayran izlediğimiz sahnenin 'kalabalık' kamera arkası yayınlandı.
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Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da Avukat Rahmi Özkan'ın giydiği kazak gündem olmuştu. Müge Anlı'nın 'Valla helal olsun 20 yıldır özenle kar yağacağı zamanlar giyiyorsun.' diyerek programda esprili bir dille takıldığı o kazak sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kullanıcılar Avukat Rahmi Bey'in her sene İstanbul'da kar yağacağı zaman giydiği o ikonik kazağı araştırdı ve fiyatını ortaya çıkardı. İşte o rakam...
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, bir izleyicinin isyanıyla karşı karşıya kaldı. Dizideki kocası Apo'nun sürekli genç sevgili bulmasından yakınan seyirci, Taşçıoğlu'ndan Apo'nun azgınlığıyla ilgili yardım istedi. İşte o anlar...
Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Hayat Bilgisi, yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakmıştı. Sıcacık hikayesi ve oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kuran dizide birlikte rol alan İpek Erdem ile Gökçe Bahadır yıllar sonra yeniden buluşarak bizlere buram buram nostalji yaşattı.
İlk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kral Kaybederse dizisi ilgi çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide Halit Ergenç'in oynadığı Kenan Baran karakteri merak uyandırdı. Dizide narsist bir karakter gibi görünen Kenan gerçek hayatta da böyle biri miydi? Kitabı da okuyan sosyal medya kullanıcıları dizinin ilk bölümünün ardından Kenan karakteri hakkında bilgi verdi. Bakın, gerçek hayattaki Kenan Baran nasıl biriymiş?
Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi artık eski popülaritesini kaybetmiş durumda. Sürekli senaryonun değişmesiyle reytingleri inanılmaz bir hızla düşen dizinin yakın zamanda final yapacağı konuşuluyor. Cuma akşamı 94. bölümü yayınlanacak olan Yalı Çapkını'ndan yeni bir fragman yayınlandı. Tanıtımdaki “Bizim bir çocuğumuz olacak.” cümlesiyle birlikte 'Seyran hamile mi?' aramaları hız kazandı.
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Müge Anlı'da 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenirken ağızları açık bırakan türden detaylar da gelmeye devam ediyor. 27 yaşındayken kayıplara karışan adamın eşi ve erkek kardeşinin yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hala Mahir'le resmi nikahla evli olup, kayınbiraderi Umut'la aşk yaşayan Çiğdem canlı yayında sırtını dahi göstermemişti. Bu kez Mahir ve Çiğdem'in 'anlaşmalı evlilik' dediği düğün gününün fotoğrafı ortaya çıktı.
Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni toplamayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide Halit Ergenç, Kenan Baran'ı canlandırıyor. Budayıcıoğlu'nun kitapları ve onlardan uyarlanan dizilerinden biliniyor ki ana karakterlerin hepsi bir psikolojik rahatsızlığa sahip. Kenan Baran'ın psikolojik rahatsızlığı da ilk bölümden ortaya çıktı!
Son günlerin en çok konuşulan reality şovu 'Temptation Island' İspanyol versiyonuyla gündeme bomba gibi düştü. Programda iki bölümdür aldatılan ve sevgilisinin yatak odası görüntülerini izlemek zorunda kalan Montoya, bu kez 'İntikam soğuk yenen bir yemektir' dedi ve aldatan tarafa geçti.
Viyana'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. İki sevgiliyi 31 bin 960 euro dolandırılan üfürükçünün birçok kişiye çeşitli büyü vaatleriyle dolandırdığı ortaya çıktı. Yayın ihbar kabul edilmesiyle birlikte Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Gazmanlı Rahman Hoca adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, Kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alındı.
Kanal D ekranlarında iki sezondur yayınlanan İnci Taneleri'nde merak edilen katil, geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Azem'in bir başka çocuğunun olduğu ve katilin de o olduğu ortaya çıkınca izleyici bir hayli şaşırmıştı. Diziyle ilgili dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi. Meğer dizinin adı bambaşkaymış ancak Erdoğan ismi son anda değiştirmiş.
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Kızıl Goncalar hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla son dönemlerin en favori dizilerinden biri haline geldi. İzleyenleri ekranlara kilitleyen yapımın bu kez gündeme gelme nedeniyse senaristi Necati Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım oldu. 'Hastasıyım' diyerek dizi oyuncularını överken Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Özcan Deniz'i etiketlememesi göze çarptı. Aynı paylaşım üzerinden Kızıl Goncalar'ın 'Naim'i Mert Turak'la da tatlı bir atışmaya girdi.
Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında sarf ettiği sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilen Özlem Gürses, YouTube üzerinden yayınlarına 'evden' devam etmişti. Gürses'in cezası 52 gün sonra kaldırıldı.
Salı akşamlarının iddialı dizisi Bir Gece Masalı'nda beklenmedik bir veda gerçekleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Mahir'in manevi amcasını canlandıran oyuncu, hikayesi bittiği için diziden ayrılacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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