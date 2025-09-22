onedio
Seyahat
Buralarda Araba Sürmek Keyifli: Yola Çıkma İsteği Uyandıran 11 Rota

etiket Buralarda Araba Sürmek Keyifli: Yola Çıkma İsteği Uyandıran 11 Rota

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 17:28

Uzun yollarda araba ile yapılan seyahatler bir dert değil, bizzat keyfin ta kendisi oluyor. Hele ki Türkiye gibi, kıyısından dağlarına, yaylalarından antik kentlerine kadar bambaşka güzelliklerle dolu bir ülkedeyseniz yola çıktığınız an tatil başlamış sayılır. 

Yolda karşınıza çıkan manzaralar, mola verip keşfedeceğiniz küçük duraklar yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüştürüyor. İşte araba sürmeyi keyfe dönüştüren, yola çıkma isteği uyandıran 11 rota. 🚗✨

1. Fethiye - Kaş

1. Fethiye - Kaş

D400 karayolu, Türkiye’nin en ikonik manzara yollarından biri. Yol boyunca masmavi koylar, sarp kayalıklar ve uçsuz bucaksız Akdeniz manzaraları adeta bir film sahnesinden fırlamış gibi görünüyor. Kaputaş Plajı’nda verilen kısa bir mola bile insanın hafızasına kazınıyor. Patara’nın altın sarısı kumsalında gün batımı izlemek, Saklıkent Kanyonu’nda buz gibi sulara adım atmak bu rotayı daha da özel kılıyor. Yol biraz virajlı ama asfalt iyi durumda; sabah erken çıkmak hem manzaradan daha çok keyif almanızı sağlar hem de kalabalıktan uzak tutar. Yazın yoğun trafiğine hazırlıklı olmakta fayda var ama rotanın sunduğu güzellikler buna kesinlikle değer.

2. Trabzon - Rize - Ayder

2. Trabzon - Rize - Ayder

Karadeniz’in yeşil doğasını en iyi anlatan rotalardan biri. Sahil yolunda ilerlerken bir yanınızda deniz, diğer yanınızda çay tarlaları olacak. Rize’den Ayder’e doğru yükseldikçe sislerin arasından çıkan yaylalar, ahşap evler ve buz gibi dereler size eşlik eder. Yolculuk boyunca sık sık durmak isteyeceğiniz manzaralar var. Yağmura hazırlıklı olun çünkü Karadeniz’de hava bir anda değişebiliyor. Ayder’de sıcak mısır yemek ve yayla evlerinde çay içmek yolun en tatlı ödülü.

3. Kapadokya - Göreme - Uçhisar - Avanos

3. Kapadokya - Göreme - Uçhisar - Avanos

Peribacalarının arasından araba sürmek, başka hiçbir yerde yaşayamayacağınız bir deneyim. Göreme’de sabah balonların havalanışını izleyebilir, Uçhisar’dan Kapadokya’nın en güzel panoramasına bakabilir, Avanos’ta çömlek atölyelerinde el emeğini deneyimleyebilirsiniz. Kısa mesafeler olmasına rağmen her durak bambaşka bir dünyaya açılıyor. Özellikle gün doğumu saatlerinde yola çıkarsanız Kapadokya’nın büyüsünü en güzel haliyle yakalayabilirsiniz.

4. İzmir, Çeşme - Alaçatı

4. İzmir, Çeşme - Alaçatı

Kısa ama dolu dolu bir rota. İzmir’den çıktıktan sonra birkaç saat içinde hem denize girebilir hem taş evlerle dolu sokaklarda dolaşabilir hem de Ege mutfağının tadına varabilirsiniz. Alaçatı’nın rüzgârı sörfçüler için cennet, ama sadece seyretmek bile keyifli. Ilıca’nın sıcak sularında yüzdükten sonra Çeşme’nin hareketli çarşısında akşam üstü dolaşmak güzel bir kapanış olur. Özellikle yaz aylarında çok kalabalık olabileceği için sabah erken çıkmak, hem trafiği hem de park sorununu büyük ölçüde çözer.

5. Antalya, Kemer - Olympos - Çıralı

5. Antalya, Kemer - Olympos - Çıralı

Antalya’dan Kemer’e doğru ilerledikçe, sahil boyunca palmiye ağaçları ve masmavi koylar size eşlik ediyor. Phaselis Antik Kenti’nde antik limanı gezebilir, ardından Olympos’ta ağaç evlerin ve doğanın içinde mola verebilirsiniz. Şanslıysanız Çıralı’da caretta-carettaların yuvalarını görmek ise bu yolculuğun en özel anlarından biri olabilir. Yol biraz virajlı ve yaz aylarında yoğun ama manzara her şeyi unutturuyor. Akşamüstü Olympos sahilinde gün batımı izlemek, bu rotanın olmazsa olmazı.

6. İstanbul, Şile - Ağva

6. İstanbul, Şile - Ağva

İstanbul’a yakın en keyifli kaçış rotalarından biri. Şile’nin feneri ve kayalık kıyıları, Ağva’nın Göksu ve Yeşilçay deltalarıyla birleşince ortaya şehirden sadece birkaç saat uzaklıkta huzurlu bir tablo çıkıyor. Yol boyu küçük köyler, deniz kenarında mola noktaları ve doğayla iç içe mekanlar göreceksiniz. Özellikle hafta sonları kalabalık olabiliyor, mümkünse hafta içi gitmek daha keyifli. Şile pidesi ya da Ağva’da nehir kenarında balık yemek bu yolun en güzel ödülleri.

7. Safranbolu - Amasra

7. Safranbolu - Amasra

Tarihi Safranbolu evleriyle başlayan yolculuk, Karadeniz’in incisi Amasra’ya uzanıyor. Safranbolu’nun taş sokaklarında dolaştıktan sonra dağ yollarından Karadeniz’in kıyısına iniyorsunuz. Yol biraz virajlı olsa da yemyeşil doğa ve Amasra’ya yaklaşırken açılan deniz manzarası nefes kesiyor. Amasra’da limanda balık yemek, salatasını denemek ve küçük çarşılarda dolaşmak bu yolculuğun vazgeçilmezi. Özellikle sonbaharda bu rotanın atmosferi bambaşka.

8. Bodrum - Datça

8. Bodrum - Datça

Ege’nin en keyifli yollarından biri olan Bodrum–Datça rotası, hem sürüşüyle hem de varış noktasıyla büyülüyor. Dar ve virajlı bir yol olsa da her kıvrımda sizi deniz ve çam ağaçlarının kokusu karşılıyor. Yolculuk boyunca fotoğraf çekmek için sık sık durmak isteyeceksiniz. Datça’ya vardığınızda sizi badem ağaçları, tertemiz koylar ve salaş balıkçı restoranları karşılıyor. Knidos Antik Kenti’ne kadar uzanırsanız hem tarihle hem de iki denizin buluşma noktasındaki nefes kesici manzarayla tanışabilirsiniz.

9. Konya, Beyşehir - Eğirdir

9. Konya, Beyşehir - Eğirdir

Göller Yöresi’nin en sakin ama en huzurlu yollarından biri. Konya’dan çıktıktan sonra Beyşehir Gölü kıyısında mola verip gölün sessizliğine kulak verebilirsiniz. Ardından Eğirdir’e ulaştığınızda gün batımını seyretmek bambaşka bir keyif. Yol genelde rahat ama köy yolları biraz dar olabiliyor, dikkatli olmak lazım. Yol üstünde küçük pazarlarda taze meyve-sebze almak, göl kenarında piknik yapmak bu rotayı daha da keyifli hale getiriyor.

10. Kars, Ani - Sarıkamış

10. Kars, Ani - Sarıkamış

Doğu’nun hem tarihi hem kış atmosferini birleştiren rotası. Kars’tan çıktıktan sonra Ani Harabeleri’nde bin yıllık taş yapılarla karşılaşmak, geçmişin izlerini sürmek büyüleyici bir deneyim. Ardından Sarıkamış’a doğru ilerlediğinizde sizi sarıçam ormanları ve kışın karla kaplı pistler bekliyor. Eğer kış aylarında yolculuk yapıyorsanız mutlaka kar lastiği takın, ama manzaralar ve atmosfer tüm hazırlığa değiyor.

11. Adıyaman, Kahta - Nemrut

11. Adıyaman, Kahta - Nemrut
www.hisglobal.com.tr

Nemrut Dağı, Türkiye’nin en etkileyici gün doğumu manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Kahta’dan başlayıp dağ yollarından yukarı doğru çıkarken heyecan giderek artıyor. Zirveye vardığınızda dev heykellerin arasından doğan güneşi izlemek ömrünüzde unutamayacağınız bir anı olacak. Yol biraz zorlu ve yakıt planlaması önemli, ama manzara ve deneyim her şeye değer.

