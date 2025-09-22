Buralarda Araba Sürmek Keyifli: Yola Çıkma İsteği Uyandıran 11 Rota
Uzun yollarda araba ile yapılan seyahatler bir dert değil, bizzat keyfin ta kendisi oluyor. Hele ki Türkiye gibi, kıyısından dağlarına, yaylalarından antik kentlerine kadar bambaşka güzelliklerle dolu bir ülkedeyseniz yola çıktığınız an tatil başlamış sayılır.
Yolda karşınıza çıkan manzaralar, mola verip keşfedeceğiniz küçük duraklar yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüştürüyor. İşte araba sürmeyi keyfe dönüştüren, yola çıkma isteği uyandıran 11 rota. 🚗✨
1. Fethiye - Kaş
2. Trabzon - Rize - Ayder
3. Kapadokya - Göreme - Uçhisar - Avanos
4. İzmir, Çeşme - Alaçatı
5. Antalya, Kemer - Olympos - Çıralı
6. İstanbul, Şile - Ağva
7. Safranbolu - Amasra
8. Bodrum - Datça
9. Konya, Beyşehir - Eğirdir
10. Kars, Ani - Sarıkamış
11. Adıyaman, Kahta - Nemrut
