Buralarda Araba Sürmek Keyifli: Yola Çıkma İsteği Uyandıran 11 Rota

Ege’nin en keyifli yollarından biri olan Bodrum–Datça rotası, hem sürüşüyle hem de varış noktasıyla büyülüyor. Dar ve virajlı bir yol olsa da her kıvrımda sizi deniz ve çam ağaçlarının kokusu karşılıyor. Yolculuk boyunca fotoğraf çekmek için sık sık durmak isteyeceksiniz. Datça’ya vardığınızda sizi badem ağaçları, tertemiz koylar ve salaş balıkçı restoranları karşılıyor. Knidos Antik Kenti’ne kadar uzanırsanız hem tarihle hem de iki denizin buluşma noktasındaki nefes kesici manzarayla tanışabilirsiniz.