Bunları İzlemediyseniz Kesinlikle Bakmalısınız:Aksiyon ve Macera Konulu Filmleri Sevenlerin Bayılacağı 12 Film

Efsane Joker performansıyla Heath Ledger ve Christopher Nolan'ın büyülü dokunuşu bir araya gelirse ne olur? Tabii ki sinema tarihine geçen bir başyapıt olur! The Dark Knight, Gotham'ın karanlık sokaklarında adalet arayışını, bol patlamalı ve dövüş sahneleriyle doruk noktasına taşıyor. Ledger'ın Joker'ini izlerken, her gülüşü ve her repliğiyle tüyleriniz diken diken olacak. Batman'in Joker'in dehasına karşı mücadelesi o kadar etkileyici ki, filmin her dakikası 'biraz daha, biraz daha' diye izletiyor. Gotham şehrinin karanlık atmosferinde geçen bu aksiyon dolu filmi izlerken, bir yandan Batman'e hayran kalacak, diğer yandan Joker'in zekasına şapka çıkaracaksınız. Eğer henüz izlemediyseniz, hemen listenizin başına ekleyin!

IMDb: 8.8