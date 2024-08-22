Bunları İzlemediyseniz Kesinlikle Bakmalısınız:Aksiyon ve Macera Konulu Filmleri Sevenlerin Bayılacağı 12 Film
Bunları İzlemediyseniz Kesinlikle Bakmalısınız:Aksiyon ve Macera Konulu Filmleri Sevenlerin Bayılacağı 12 Film
Hadi gelin, sizleri zamanın ötesine götüren, nefes kesen kovalamacalar, destansı savaşlar ve maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaralım. Bu listede yer alan filmler, aksiyon ve macera severlerin kalbini fethedecek türden. Hem klasikler hem de güncel yapımlar var.
Hazırsanız, başlıyoruz!
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1. Inception (2010)
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2. The Dark Knight (2008)
3. The Matrix (1999)
4. Terminator 2: Judgment Day (1991)
5. Aliens (1986)
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6. Die Hard (1988)
7. Jurassic Park (1993)
8. Top Gun: Maverick (2022)
9. Mad Max: Fury Road (2015)
10. The Bourne Identity (2002)
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