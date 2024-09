Bugünkü Konumuz Dijital Narsisizm ve Sosyal Medya

Bunu günlük hayatında kurbanlarına psikolojik şiddet uygulayarak yaparken, diğer yandan da sosyal medyayı kullanarak gerçekleştirmeye çalışır. İçindeki aşağılık hissini bastırabilmek için sürekli olarak paylaşımda bulunur. Paylaşımlarında ise sürekli kendisini olduğundan daha görkemli bir şekilde göstermeye çalışır. Gerçekte sahip olmadığı hayatları sanki yaşıyormuş gibi gösterir.

Bir keresinde bir danışanımın eşi yaşadığı hikâyeyi şöyle anlatmıştı:

“Bodrum’a yerleşme planı için ev bakıyorduk. Bütçemiz belli, öyle lüks villa ya da çok pahalı rezidanslarda oturacak gücümüz yok. Bir keresinde eşim ‘Bir eve bakacağız, gel birlikte gidelim.’ dediğinde hazırlandım ve yola çıktık. Emlakçı ile anlaşmışlar. Buluştuk ve bizi deniz kenarındaki bir eve doğru götürünce pek anlayamadım. Daha sonrasında kocaman bahçesi olan, denize sıfır, lüks eşyalarla döşenmiş bir villa olduğunu anladım. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Emlakçı anlamasın diye hiç bozuntuya vermeden eve alıcı gözüyle bakmaya başlıyorum. Eşim, evin girişinden başlayarak bahçesini, evin içini, spor salonunu, mutfağını vs. çekiyor. Bir yandan emlakçı evi anlatıyor, bir yandan eşim video çekiyor. Eşim bana dönüp, ‘Nasıl, evi beğendin mi? Sence burada birlikte mutlu olur muyuz?’ diye soruyor. Bir an ne diyeceğimi bilemeyip kekeleyerek, ‘Evet, çok güzelmiş, tam hayalimdeki gibi ev.’ diyorum. Emlakçı bizi bıraktıktan sonra eşime, ‘Bu nereden çıktı? Biz böyle bir evde hayatta oturamayız, neden baktık ki?’ diye sordum. ‘Olsun, burası bizim hayalimizdeki ev, görelim ki motivasyon olur bize de’ dedi. İki ömrümüz olsa bu evi alamayız. Eşim her narsist gibi hayal satmaya bayılır ama hiçbirinin bugüne kadar gerçekleştiğini görmedim. Neyse, akşam Instagram storysine bir baktım, gezmeye gittiğimiz evde sanki tatil yapıyormuş gibi story paylaşmış. Akşam boyunca, ‘Bu yaptığın çok saçma,’ dediğim için benim yemeğimi zindan etti.”