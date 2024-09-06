Bugünkü Konumuz Dijital Narsisizm ve Sosyal Medya

Sosyal medya kullanımı sırasında alınan anlık geri bildirimler, beyinde dopamin salınımını tetikler. Dopamin, ödül ve motivasyon sistemiyle ilişkili bir nörotransmitterdir ve beğeni almak, dopamin salınımını artırarak kullanıcıların sosyal medyayı daha fazla kullanmalarına neden olur. Narsist, kendi hazzını gerçekleştirebilmek adına sosyal medyayı çok yaygın şekilde kullanmaya çalışır.
Diğer bir nokta ise sosyal medyanın narsizmi daha fazla tetiklemesidir. Sosyal medya mecraları, kullanıcıyı daha fazla platformda tutmak için ilgisini çekecek özellikleri çok sık kullanmaya çalışıyor. Beğeni sayısı, görüntülenme, paylaşım sayısı ve daha fazla yorumla insanların beğenisini ve onayını kazanmaya çalışıyorlar. Narsistik eğilimlere sahip bireyler, bu platformlarda kendilerini daha fazla sergileme ve beğeni toplama eğiliminde olabilirler. Sürekli beğeni almak, kişide öz-değer algısını güçlendirebilir ve narsistik davranışları pekiştirebilir. Ayrıca sosyal medya platformları, içerikleri daha kaliteli ve eşsiz gösterebilmek için çeşitli imkanlar sunar. Fotoğraflara filtre koyma, kaliteli gösterme, ışık ekleme özellikleriyle gerçek hayatta olduğundan daha abartılı gözükmesine yardımcı olur. Bu durum, bireylerin kendi yaşamlarını sürekli olarak idealize etmelerine ve başkalarının yaşamlarıyla kıyaslama eğilimine girmelerine sebep olabilir.
Aynı şekilde gelişen teknoloji ile birlikte algoritmalar, kişiye özel ilgi alanlarını daha sık önüne çıkardığı için insanlar, idealize ettiği kişileri ve hayatları daha sık görüp, kendisini de o tarz kişilere benzetmeye çalışır. Sosyal medya, birçok noktada narsizmi beslemeye yönelik pek çok yeni gelişmeyi de insanlara sunmaktadır.
Dijital narsisizm, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla daha belirgin hale gelen bir sorundur. Narsistik bireyler, içlerindeki boşluk ve yalnızlık hissini bastırmak için sosyal medyayı yoğun şekilde kullanırken, bu platformlar da narsistik eğilimleri pekiştirmektedir. Sonuç olarak, sosyal medya hem narsizmi tetikleyen bir etken hem de narsistlerin kendilerini tatmin etme aracı haline gelmiştir. Bu döngü, dijital çağda narsistik davranışların artmasına neden olmaktadır.
Siz bir narsistin sosyal medyayı nasıl kullandığına şahit oldunuz? Yaşadığınız örnekleri yorumlara bizimle paylaşırsanız sizinle birlikte yeni birçok şey öğrenmiş oluruz.
'ÖNEMLİ NOT: Yazımız bilgilendirme ve farkındalık amaçlı olarak hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen hekimlere başvurunuz. Yazıda yer alan vaka öyküleri gerçek vakalardan ve birkaç vakanın birleşimi esinlenilmiş kurgusal öykülerdir. Vaka öykülerinde hiçbir şekilde bir kişiye ait tanımlayıcı bir bilgi yer almamaktadır.
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