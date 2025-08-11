Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Philips Dikey Süpürge'ye 11 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 11 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Stanley termoslardan Philips kablosuz dikey süpürgelere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.
Bu içerik 11.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos, uzun süre sıcak veya soğuk içecek keyfi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek!
Hepsiburada’da indirime giren Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör, bu yaz favoriniz olmaya aday!
Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge
Kişisel bakımını tek bir cihazla halletmek isteyenler için Philips MG3720 Erkek Bakım Seti, tam bir kurtarıcı!
Bugün Amazon’da indirime giren Oral-B Pro Series 1 İkili Paket ağız bakım rutininizi üst seviyeye taşımak için harika bir fırsat!
Bugün Amazon’da indirime giren Tefal Titanyum Difüzyon Tabanlı Tava, mutfakta pratiklik ve lezzeti bir arada isteyenler için birebir!
Crocs 11016-100 TerlikUnisex Yetişkin
Camper Runner Four K100226 Spor Ayakkabı
Diş beyazlatmada etkili ve pratik bir çözüm arıyorsanız, THE CEEL Mor Aktif Karbon Diş Beyazlatma Seti şimdi %35 indirimli fırsatıyla!
Cildinde daha aydınlık ve eşit bir ton isteyenler için THE CEEL Cilt Beyazlatıcı & Aydınlatıcı Bakım Kremi harika bir bakım desteği!
Trendyol’da marka indirimleri kapsamında Note Cosmetics’in tüm ürünlerinde 3. ürüne %50 indirim fırsatı!
Lancome’un ikonik parfüm ve cilt bakım ürünlerinde %25 indirim, sezon sonu makyaj koleksiyonunda ise %50’ye varan fırsatlar sizi bekliyor.
