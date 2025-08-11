onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Philips Dikey Süpürge'ye 11 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Philips Dikey Süpürge'ye 11 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
11.08.2025 - 12:08

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 11 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Stanley  termoslardan Philips kablosuz dikey süpürgelere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 11.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos, uzun süre sıcak veya soğuk içecek keyfi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek!

Dayanıklı paslanmaz çelik yapısı, sızdırmaz kapağı ve devasa 2.3 litrelik kapasitesiyle ister kamp, ister uzun yolculuklar, ister iş yerinde kullanım için ideal. Sıcak kahve ya da buz gibi içeceklerinizi saatlerce aynı tazelikte saklamak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

İndirimli fiyatıyla 2.799,00 TL.

Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 2.3 LT

Hepsiburada’da indirime giren Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör, bu yaz favoriniz olmaya aday!

Şık ve kompakt tasarımıyla az yer kaplarken, güçlü hava akışıyla serinliği evinizin her köşesine ulaştırıyor. Sessiz çalışması sayesinde gece kullanımında da rahatlık sağlar.

Sepete özel fiyatı 1.186,20 TL.

Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

PowerCyclone 11 teknolojisiyle güçlü çekiş sunarken, Aqua modülü sayesinde aynı anda süpürme ve silme imkânı tanıyor. Kablosuz tasarımıyla evin her köşesine rahatça ulaşabilir, hafif yapısıyla temizlik işini çok daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Kişisel bakımını tek bir cihazla halletmek isteyenler için Philips MG3720 Erkek Bakım Seti, tam bir kurtarıcı!

Saç ve sakal şekillendirme başlıkları sayesinde farklı stilleri kolayca deneyebilir, hassas bölgeler için özel aparatıyla kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Ergonomik tasarımı ve kablosuz kullanımı ise konforu artırıyor.

Sepete özel fiyatı 1.115,10 TL

Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici

Bugün Amazon’da indirime giren Oral-B Pro Series 1 İkili Paket ağız bakım rutininizi üst seviyeye taşımak için harika bir fırsat!

3D temizleme teknolojisiyle dişlerdeki plağı etkili şekilde uzaklaştırır, manuel fırçalara göre çok daha derinlemesine temizlik sağlar.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket Diş Fırçaları

Bugün Amazon’da indirime giren Tefal Titanyum Difüzyon Tabanlı Tava, mutfakta pratiklik ve lezzeti bir arada isteyenler için birebir!

Dayanıklı titanyum kaplaması sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, difüzyon tabanı ısıyı eşit dağıtarak yemeklerinizi tam kıvamında pişirir. Geniş 30 cm ölçüsüyle hem tek kişilik hem de kalabalık sofralar için ideal.

Tefal Titanyum 1X SimpleCook 30 Cm Difüzyon Tabanlı Tava

Crocs 11016-100 TerlikUnisex Yetişkin

Hafif ve esnek yapısı sayesinde uzun süreli kullanımda bile ayağınızı yormaz, suya dayanıklı malzemesiyle hem plajda hem günlük hayatta rahatça giyilebilir. Unisex tasarımıyla herkesin stiline uyum sağlayacak.

Crocs 11016-100 TerlikUnisex Yetişkin

Camper Runner Four K100226 Spor Ayakkabı

Şehir hayatında hem trend hem de rahat adımlar atmak istiyorsanız, bu modeli listenize ekleyebilirsiniz. Modern tasarımıyla günlük stilinize kolayca uyum sağlayacak.

Camper Runner Four K100226 Spor Ayakkabı

Diş beyazlatmada etkili ve pratik bir çözüm arıyorsanız, THE CEEL Mor Aktif Karbon Diş Beyazlatma Seti şimdi %35 indirimli fırsatıyla!

Doğal aktif karbon içeriği sayesinde dişlerdeki lekeleri nazikçe giderirken, mor renkli formülüyle ağız hijyeninizi destekliyor.  Üstelik şimdi en uygun fiyatıyla  sizlerle, hem cebinizi hem gülüşünüzü koruyan harika bir fırsat!

THE CEEL

Cildinde daha aydınlık ve eşit bir ton isteyenler için THE CEEL Cilt Beyazlatıcı & Aydınlatıcı Bakım Kremi harika bir bakım desteği!

Düzenli kullanımda cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olurken, nemlendirici formülü sayesinde yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakıyor.

Üstelik şuan %35 indirim fırsatıyla sunuluyor!

Cilt Beyazlatıcı Aydınlatıcı Bakım Kremi

Trendyol’da marka indirimleri kapsamında Note Cosmetics’in tüm ürünlerinde 3. ürüne %50 indirim fırsatı!

Note Cosmetics 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer SPF 50, renk tonunu eşitleyen, aydınlatan ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruyan harika bir bakım ürünü. Hafif yapısıyla gün boyu rahatlık sağlar, cildinizde doğal ve taze bir görünüm yaratır.

Note Cosmetics

Lancome’un ikonik parfüm ve cilt bakım ürünlerinde %25 indirim, sezon sonu makyaj koleksiyonunda ise %50’ye varan fırsatlar sizi bekliyor.

Kadınların favorisi, mutluluk kokusu Lancome La Vie Est Belle EDP 30 ml ile tanışın!

Tatlı ve çiçeksi notalarıyla kendinizi özel hissetmenizi sağlayan bu parfüm, günlük kullanıma da özel günlere de çok yakışıyor.

Lancome La Vie Est Belle EDP

