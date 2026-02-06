onedio
Bu Test Dinlediğin Rock Şarkılarına Göre Karakterini İfşa Ediyor!

İrem Coşkun
06.02.2026 - 22:01

Rock müzik sadece bir müzik türü değil, ciddi bir karakter meselesi. Dinlediğin şarkılar; hayata nasıl baktığını, insanlarla nasıl bağ kurduğunu ve kriz anlarında nasıl biri olduğunu ele veriyor! Kimi isyan eder, kimi içine kapanır, kimi de dünyaya meydan okur! Peki sen hangi tipsin? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1. Uzun bir günün sonunda ilk açmak istediğin rock şarkısı hangisi olur?

2. “Bu şarkı beni anlatıyor.” dediğin parça hangisi?

3. Peki, yolculuk sırasında en çok tercih ettiğin şarkı hangisi?

4. Canın çok sıkkınken hangi şarkıyı açarsın?

5. Söyle bakalım, derin düşüncelere dalacağın zaman hangi parça sana eşlik eder?

6. Bir işe odaklanman gerektiğinde hangi şarkıyı açarsın?

7. Spor yaparken seni motive eden parça hangisi?

8. Hangi rock şarkısı çaldığında kendini ortamın yıldızı gibi hissedersin?

Derin, duygusal ve fazla düşünen birisin!

Senin için rock, bir müzik türünden daha fazlası. Dinlediğin şarkılar genelde melankolik, sözleri ağır ve kalbe dokunan türden. Biraz içine kapanık biri olabilirsin ama iç dünyan hiç susmuyor. İnsanlar seni bazen mesafeli ya da soğuk bulabilir ama gerçek şu ki sen aslında sadece seçici birisin. Rock müzik senin için duygularını ifade etme biçimi, hatta zaman zaman bir sığınak! Herkesle paylaşmadığın bir iç dünyan var ve bu dünyada rock müziğin yeri çok büyük!

Asi, net ve kimseye eyvallahı olmayan birisin!

Senin rock müzik zevkin başlı başına bir duruş! Sen insanlarla ve hayatın koşturmasıyla arana mesafe koymayı biliyorsun. Sevmediğin şeye katlanmıyor, istemediğin hiçbir şeyi yapmıyorsun. Dinlediğin şarkılar genelde isyan barındırıyor ve bu hiç şaşırtıcı değil. Rock müzik senin için rahatlamak ve bazı yüklerden arınmak demek. İçinde biriken öfkeyi ve stresi rock müzik sayesinde dışarı atabiliyorsun. O yüzden sen asi, aynı zamanda kendi yolunda yürüyen birisin.

Cool, derin ve dengeli bir yapın var!

Sen rock müziği bir imaj için değil, belli bir his yarattığı için dinliyorsun. Dışarıdan sakin, hatta rahat görünüyorsun ama müzik seçimlerin iç dünyanda neler döndüğünü ele veriyor. Ne aşırı karamsarsın ne de aşırı coşkulu. İnsanlarla arana mesafe koymayı biliyor ama tamamen de kapanmıyorsun. Tam anlamıyla yerine ve zamanına göre davranıyorsun. Senin sessiz gücün buradan geliyor!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
