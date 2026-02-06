Senin için rock, bir müzik türünden daha fazlası. Dinlediğin şarkılar genelde melankolik, sözleri ağır ve kalbe dokunan türden. Biraz içine kapanık biri olabilirsin ama iç dünyan hiç susmuyor. İnsanlar seni bazen mesafeli ya da soğuk bulabilir ama gerçek şu ki sen aslında sadece seçici birisin. Rock müzik senin için duygularını ifade etme biçimi, hatta zaman zaman bir sığınak! Herkesle paylaşmadığın bir iç dünyan var ve bu dünyada rock müziğin yeri çok büyük!