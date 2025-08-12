onedio
Bu Temizlik Malzemelerinin Ne İşe Yaradığını Bulabilecek misin?

Meryem Hazal Çamurcu
12.08.2025 - 10:31

Temizlik için artık o kadar çok malzeme var ki bazen insan ne işe yaradıklarını karıştırıyor. Hele bazı malzemelerin temizlikle ne alakası olduğunu anlamak zor. Hadi bakalım sen bu temizlik malzemelerinin ne işe yaradığını bulabilecek misin?

1. Arap sabunu ne işe yarar?

2. Çamaşır sodası ne amaçla kullanılıyor?

3. Karbonat peki?

4. Sirke temizlikte ne için kullanılır?

5. Limon tuzu ne işe yarıyor?

6. Boraksın işlevi ne?

7. Krem temizleyiciler ne işe yarıyor?

8. Lavanta yağı temizlikte ne işe yarıyor?

9. Tıraş köpüğü peki temizlikte ne için kullanılıyor?

10. Diş macununun temizlikte görevi ne?

11. Gül suyu temizlikte ne amaçla kullanılır?

Sen temizlik malzemeleri konusunda ustasın!

Kimse temizlik malzemelerine bu kadar hakim olamaz be! Bilmediğin temizlik malzemesi neredeyse yok. Anlaşılan sen sadece temizlik yapmıyorsun, aynı zamanda malzemelerinin ustası olmuşsun. Neyin ne için kullanılacağını çok iyi biliyorsun. Evde o kadar çok malzemen var ki. Ama hepsinin kullanım yeri ayrı. Sen bunları hiç karıştırmadan mükemmel bir şekilde temizlik yaparken kullanabiliyorsun.

Sen temizlik malzemeleri konusunda o kadar iyi değilsin ya!

Sen bu temizlik malzemeleri konusunda peki iyi değilsin sanki! Temizlik yapıyorsun ama malzemeler konusunda o kadar da iyi değilsin. Ama bunda bir sorun yok. Herkes malzemeleri ezbere bilecek diye bir şey yok. Temizlik yapıyorsun ama işte belirli malzemelerle. Öyle bir sürü malzemenin ne işe yaradığını aklında da tutamazsın zaten. O kadar malzemeye ne gerek var sanki, öyle değil mi?

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
