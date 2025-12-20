onedio
Bu Sene Yediklerine Göre Yeni Yıla Ne Kadar Hazırsın?

Bu Sene Yediklerine Göre Yeni Yıla Ne Kadar Hazırsın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
20.12.2025 - 19:01

Bir yıl boyunca yediklerin, yeni yıla ne kadar hazır olduğun hakkında ipucu veriyor olabilir! Fast food kaçamakların, tatlı krizlerin, “Asla vazgeçmem!” dediğin atıştırmalıkların… Hepsi yeni yıla nasıl bir enerjiyle gireceğini bize söylüyor! Hadi başlayalım! 👇

1. İtiraf et bakalım, bu sene en çok tükettiğin fast food hangisiydi?

2. Tatlı krizlerin tuttuğunda en çok hangisine yöneldin?

3. Bu sene evde hangi atıştırmalık vazgeçilmezin oldu?

4. Kahvaltılarının vazgeçilmezi genelde hangisiydi?

5. En çok tükettiğin kolay yemek neydi?

6. Peki, bu yıl en çok hangi makarnayı tükettin?

7. Bu sene Türk mutfağının hangi lezzetinden vazgeçemedin?

8. Bu yıl yeni denediğin yemeklerden hangisi damak tadına hitap etti?

Yeni yıla sakin bir giriş yapıyorsun!

Sen yıl boyunca daha sade lezzetler tercihler etmişsin. Bildiğin tatlardan pek şaşmamış, geleneksel lezzetlere bağlı kalmışsın. Bu da yeni yıla daha sakin ve huzurlu bir şekilde gireceğini gösteriyor. Yemek konusunda aşırıya kaçmamışsın, mutfakta kendini yormadığın bir süre geçirmişsin. Yeni yılda da aynı şekilde dengeli seçimler yapabilir, kendini küçük dokunuşlarla ödüllendirebilirsin. Bu yıl sana iyi gelmiş gibi duruyor ama yeni yılda belki farklı tatlara da yer verebilirsin.

Yeni yıla iştahla hazırsın!

Bu sene yemek seçimlerinde dengeyi korumuşsun. Ne kendini çok zorlamışsın ne de aşırıya kaçmışsın. Hem doymuş hem de lezzetli tercihler yapmışsın. Bu denge hali seni yeni yıla rahat ve motive bir şekilde taşıyor! Yediğin şeyler genel olarak seni mutlu etmiş ve seni yormamış. Yeni yılda da bu kontrollü ama keyifli ritmini sürdürmeye hazırsın. Yeni yıla gurme bir şekilde gireceksin gibi duruyor!

Yeni yıla çok enerjik giriyorsun!

Bu yıl yeni tatlar denemiş, sık sık farklı seçeneklere yönelmişsin. Bu enerjik, meraklı tarafın güzel ama bazen düzeni kaçırmış olabilirsin. Yediklerin ruh halinin iniş çıkışlarını birebir yansıtmış gibi duruyor. 🙄 Bazen sağlıklı, bazen tamamen spontane seçimler yapmışsın. Yeni yıl için aslında potansiyelin yüksek; biraz düzen, biraz planlama eklersen enerjin çok daha iyi olacak! Sen farklılığı seviyorsun, önemli olan onu kontrol etmeyi öğrenmek. Yeni yıl sana bu fırsatı verecek gibi!

Yeni yıla reset atarak giriyorsun!

Bu yıl tatlılar, fast food’lar, atıştırmalıklar derken biraz fazla kaçırmışsın sanki... Belli ki ruhsal olarak yorulmuş, konfor aramış ve yemeklerle kendini şımartmışsın. Yeni yıla taze bir başlangıç yapmak sana çok iyi gelir! Biraz sağlıklı besleme rutini, biraz daha dengeli seçimlerle kısa sürede toparlayabilirsin. Yeni yıl sana tazelenme ve rahatlama getiriyor.

