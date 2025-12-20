Bu Sene Yediklerine Göre Yeni Yıla Ne Kadar Hazırsın?
Bir yıl boyunca yediklerin, yeni yıla ne kadar hazır olduğun hakkında ipucu veriyor olabilir! Fast food kaçamakların, tatlı krizlerin, “Asla vazgeçmem!” dediğin atıştırmalıkların… Hepsi yeni yıla nasıl bir enerjiyle gireceğini bize söylüyor! Hadi başlayalım! 👇
1. İtiraf et bakalım, bu sene en çok tükettiğin fast food hangisiydi?
2. Tatlı krizlerin tuttuğunda en çok hangisine yöneldin?
3. Bu sene evde hangi atıştırmalık vazgeçilmezin oldu?
4. Kahvaltılarının vazgeçilmezi genelde hangisiydi?
5. En çok tükettiğin kolay yemek neydi?
6. Peki, bu yıl en çok hangi makarnayı tükettin?
7. Bu sene Türk mutfağının hangi lezzetinden vazgeçemedin?
8. Bu yıl yeni denediğin yemeklerden hangisi damak tadına hitap etti?
Yeni yıla sakin bir giriş yapıyorsun!
Yeni yıla iştahla hazırsın!
Yeni yıla çok enerjik giriyorsun!
Yeni yıla reset atarak giriyorsun!
