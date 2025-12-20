Bu Sene Yediklerine Göre Yeni Yıla Ne Kadar Hazırsın?

Bu sene yemek seçimlerinde dengeyi korumuşsun. Ne kendini çok zorlamışsın ne de aşırıya kaçmışsın. Hem doymuş hem de lezzetli tercihler yapmışsın. Bu denge hali seni yeni yıla rahat ve motive bir şekilde taşıyor! Yediğin şeyler genel olarak seni mutlu etmiş ve seni yormamış. Yeni yılda da bu kontrollü ama keyifli ritmini sürdürmeye hazırsın. Yeni yıla gurme bir şekilde gireceksin gibi duruyor!