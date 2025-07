Bu Like’larım Like’lamam Anketine Göre Sosyal Medyada Ne Kadar Cool’sun?

Sen tam bir sosyal medya canavarısın! Saatlerce telefona bakmanın hakkını etrafa attığın like'larla veriyorsun resmen. Senden uçan kuş bile kaçamaz. Kim direksiyon stroy'si atmış, kim nerede ne yemiş hepsinin cevabı sende. Sen like'ların ile etrafa mutluluk dağıtmayı kendine görev edinmişsin. Ellerinin like atmaktan nasır tutmasına şaşmamalı! Like atmadan önce hangisi sana hitap ediyor önce bir düşün, yoksa o tuş var diye her yere like atıp coolluğundan ödün verme!