Bu Like’larım Like’lamam Anketine Göre Sosyal Medyada Ne Kadar Cool’sun?
Herkesin sosyal medya kullanma şekli farklıdır. Kimisi için kullanırken hiçbir kural yoktur, kimisi için de bu adeta bir cool'luk meselesi... Peki, like'ladığın gönderilere göre ne kadar cool olduğunu merak ediyor musun? 😎
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1. Arkadaşın yeni profil fotoğrafı yükledi...
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2. Sevdiğin bir influencer yeni bir ürün tanıtıyor...
3. Arkadaşın sana reels yolladığında...
4. Kişisel gelişim postlarını...
5. Spor salonundan selfie atan birini...
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6. Komik hayvan videolarını...
7. Arkadaşının yeni sevgilisiyle fotoğrafını...
8. Sevdiğin bir şarkının çaldığı reels gördüğünde...
9. Tuttuğun takım futbolcusunu paylaşmış...
10. Yeni doğan bebek fotoğrafını...
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11. Pazar kahvaltısı paylaşılmış bir gönderiyi...
12. Arabada müzik eşliğinde direksiyon story'sini...
Like atma işine ara vermen gerek...
"Cool" olmanın dersini vermelisin!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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