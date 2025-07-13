Bu Like’larım Like’lamam Anketine Göre Sosyal Medyada Ne Kadar Cool’sun?

Sen sosyal medyada resmen buz dağı gibisin! Ne yorum yaparsın, ne beğenirsin ne de varlığını hissettirecek bir şey yaparsın. Kim ne yapmış, hiç umurunda değil. Sadece belli başlı hoşuna giden şeylere like atarsın o kadar. Bu tavrınla da çok cool duruyorsun! İnsanlar sen like attığında gerçekten iyi bir paylaşım yaptığını düşünürler. Cool'luk senin için fazla like atmamakla ölçülür. Senin like'ların nadir ve değerlidir. Bu yüzden de sosyal medyada tam bir gizem abidesisin.