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Bu Like’larım Like’lamam Anketine Göre Sosyal Medyada Ne Kadar Cool’sun?

etiket Bu Like’larım Like’lamam Anketine Göre Sosyal Medyada Ne Kadar Cool’sun?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 16:31

Herkesin sosyal medya kullanma şekli farklıdır. Kimisi için kullanırken hiçbir kural yoktur, kimisi için de bu adeta bir cool'luk meselesi... Peki, like'ladığın gönderilere göre ne kadar cool olduğunu merak ediyor musun? 😎

Testi çözerek cevabı öğren!

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1. Arkadaşın yeni profil fotoğrafı yükledi...

2. Sevdiğin bir influencer yeni bir ürün tanıtıyor...

3. Arkadaşın sana reels yolladığında...

4. Kişisel gelişim postlarını...

5. Spor salonundan selfie atan birini...

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6. Komik hayvan videolarını...

7. Arkadaşının yeni sevgilisiyle fotoğrafını...

8. Sevdiğin bir şarkının çaldığı reels gördüğünde...

9. Tuttuğun takım futbolcusunu paylaşmış...

10. Yeni doğan bebek fotoğrafını...

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11. Pazar kahvaltısı paylaşılmış bir gönderiyi...

12. Arabada müzik eşliğinde direksiyon story'sini...

Like atma işine ara vermen gerek...

Sen tam bir sosyal medya canavarısın! Saatlerce telefona bakmanın hakkını etrafa attığın like'larla veriyorsun resmen. Senden uçan kuş bile kaçamaz. Kim direksiyon stroy'si atmış, kim nerede ne yemiş hepsinin cevabı sende. Sen like'ların ile etrafa mutluluk dağıtmayı kendine görev edinmişsin. Ellerinin like atmaktan nasır tutmasına şaşmamalı! Like atmadan önce hangisi sana hitap ediyor önce bir düşün, yoksa o tuş var diye her yere like atıp coolluğundan ödün verme!

"Cool" olmanın dersini vermelisin!

Sen sosyal medyada resmen buz dağı gibisin! Ne yorum yaparsın, ne beğenirsin ne de varlığını hissettirecek bir şey yaparsın. Kim ne yapmış, hiç umurunda değil. Sadece belli başlı hoşuna giden şeylere like atarsın o kadar. Bu tavrınla da çok cool duruyorsun! İnsanlar sen like attığında gerçekten iyi bir paylaşım yaptığını düşünürler. Cool'luk senin için fazla like atmamakla ölçülür. Senin like'ların nadir ve değerlidir. Bu yüzden de sosyal medyada tam bir gizem abidesisin.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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