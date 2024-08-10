‘Bu Filmleri İzlemeden Önce Ben Ne İzliyormuşum?’ Dedirten Sinema Tarihinin En Çarpıcı 15 Efsanevi Yapımı
‘Bu Filmleri İzlemeden Önce Ben Ne İzliyormuşum?’ Dedirten Sinema Tarihinin En Çarpıcı 15 Efsanevi Yapımı
Bir filmi efsane yapan şey nedir? Doğrusu şu ki bir film hakkında yapılan değerlendirme tamamen özneldir ve birinin izlediği filmden aldığı tatminle diğerininki asla aynı değildir. Yine de bireysel zevklere ve diğer kriterlere bağlı olan film beğenisi konusunda kimi zaman bazı tartışılmaz klasikler bulunur. Burada da işin içine tekrar izlenebilirlik girer.
Eğer eskidikçe yıllanan ve hala izleyici üzerinde ilk günkü etkiyi bırakan filmler arıyorsanız tebrikler, doğru yerdesiniz. İşte bu da listeniz! ✌️🎬
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1. Esaretin bedeli (Shawshank Redemption) - 1994
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2. Baba (The Godfather) - 1972
3. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men) - 1957
4. Forrest Gump - 1994
5. Yedi (Se7en) - 1995
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6. Kuzuların Sessizliği (The Silence of The Lambs) - 1991
7. Ruhların Kaçışı (Spirited Away) - 2001
8. Casablanca - 1942
9. Sevginin Gücü (Leon: The Professional) - 1994
10. Olağan Şüpheliler (The Usual Suspects) - 1995
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