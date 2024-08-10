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‘Bu Filmleri İzlemeden Önce Ben Ne İzliyormuşum?’ Dedirten Sinema Tarihinin En Çarpıcı 15 Efsanevi Yapımı

etiket ‘Bu Filmleri İzlemeden Önce Ben Ne İzliyormuşum?’ Dedirten Sinema Tarihinin En Çarpıcı 15 Efsanevi Yapımı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 18:01

Bir filmi efsane yapan şey nedir? Doğrusu şu ki bir film hakkında yapılan değerlendirme tamamen özneldir ve birinin izlediği filmden aldığı tatminle diğerininki asla aynı değildir. Yine de bireysel zevklere ve diğer kriterlere bağlı olan film beğenisi konusunda kimi zaman bazı tartışılmaz klasikler bulunur. Burada da işin içine tekrar izlenebilirlik girer.

Eğer eskidikçe yıllanan ve hala izleyici üzerinde ilk günkü etkiyi bırakan filmler arıyorsanız tebrikler, doğru yerdesiniz. İşte bu da listeniz! ✌️🎬

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1. Esaretin bedeli (Shawshank Redemption) - 1994

IMDB: 9.3

Esaretin Bedeli, Frank Darabont tarafından yazılıp yönetilen ve Stephen King'in kısa romanından uyarlanan dram temalı bir film. Herkesin hayatında mutlaka en az bir kez izlemesi gereken film, haksın yere karısını öldürmekle suçlanarak Shawshank Hapishanesi'ne atılan Andy karakterinin hayatını konu ediniyor.

Hapishanede geçirdiği süre boyunca örnek bir mahkum olan, bu nedenle sadece diğer mahkumlarla değil hapishane yönetimiyle de yakın dostluklar kuran Andy'nin hayat hikayesi ise bir diğer mahkum olan Morgan Freeman'ın etkileyici ses tonuyla aktarılıyor. Zekası ve becerileriyle saygı kazanan Andy'nin hapishaneden kaçmak üzerine yaptığı gizli plan ise en sonunda izleyenleri ters köşe ediyor. 🕊

2. Baba (The Godfather) - 1972

IMDB: 9.2

Kült 'Baba' serisinin ilk filmi olan 1972 tarihli bu yapım, Francis Ford Coppola tarafından yönetilen ve Mario Puzo'ya ait aynı isimli romandan uyarlanan bir Amerikan suç filmi. Filmin ana sahnesinde, İtalyan-Amerikan bir mafya ailesi olan Corleone ailesi yer alıyor. 

Günümüzdeki pek çok mafya filminin atası kabul edilen yapım, aile babası Vito Corleone önderliğindeki çatışmaları ele alıyor. Bir yandan da aile işlerinden uzak durmayı tercih eden ve gayet sıradan bir hayat süren Michael'ın hikayesine değiniyor. Ancak, aileye doğrudan bir saldırı olması durumunda kirli işlere istemeden bulaşan Michael, en sonunda kendini intikam almak ve işleri yürütmek için lider konumunda buluyor. 🔫

Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall ve daha pek çok efsane oyuncunun yer aldığı serinin ilk filmi etkileyici olsa da hikayeyi tam anlamıyla anlamak için diğer filmleri de izlemeniz önerilir.

3. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men) - 1957

IMDB: 9.0

1957 yılında vizyona giren bu dram filmi, adalet ve hukuk sisteminin işleyişi hakkında oldukça iddialı bir söyleve sahip. Bu nedenle eski tarihine rağmen hala sinema dünyasının klasikleri arasında.

Bir cinayet davasında görev alan 12 jüri üyesinin, konuyu çözmek için bir odaya kapanıp karar verme sürecini konu alan senaryo genel olarak tek mekanda geçiyor. Buna rağmen karakterlerin arasındaki etkileyici diyaloglar, farklı düşünceler karşısındaki kırılımlar ve Henry Fonda'nın inanılmaz oyunculuğuyla bambaşka bir başyapıta dönüşüyor.

4. Forrest Gump - 1994

IMDB: 8.8

Dünya genelinde beğeni toplayan filmlerden olan Forrest Gump, en iyi erkek oyuncu, en iyi film kurgusu ve en iyi görsel efekt de dahil olmak üzere pek çok ödüle sahip. Popüler kültürde bu kadar kalıcı bir etkiye sahip olmasının temel sebebi ise odaklandığı sıra dışı hikaye. 

Mutluluk ve umut aşılayan film, düşük IQ'lu fakat iyi kalpli Forrest Gump karakterinin hayatını konu ediniyor. Çocukluğunda metal destekli bacakları sebebiyle dalga geçilen Gump'ın ileride çok hızlı koşarak gazetelere ve haber kanallarına çıkmasına kadar varan süreci aktarıyor. 👟

5. Yedi (Se7en) - 1995

IMDB: 8.6

David Fincher'ın başyapıtlarından olan 'Seven', Brad Pitt, Kevin Spacey ve Morgan Freeman'ın harika oyunculuklarıyla sinema dünyasının sınırlarını zorlayan bir film.

Polisiye ve gerilim konulu film, büyük bir şehirde, yedi ölümcül günah konulu cinayetleri çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini ele alıyor. Biri emekliliğine yakın, biri henüz mesleğinin başında olan iki dedektif (Pitt ve Freeman), kendilerini korkunç ve sapkın bir hikayenin içinde buluyor. Katilin zeki ve acımasız yönünü keşfettikçe açmaza sürüklenen hikaye, sürekli artan bir gerilimle desteklenirken karakterlerin keskin dönüşümünü de gözler önüne seriyor.

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6. Kuzuların Sessizliği (The Silence of The Lambs) - 1991

IMDB: 8.6

Bir sinema aşığıysanız, Antony Hopkins'i izlemenin ne büyük bir keyif olduğunu da bilirsiniz. Yaklaşık 2 saatlik film boyunca toplam 16 dakika görünmesine rağmen, filmi dolduran ve neredeyse bütün sahnelerde varmış hissi yaratan bu büyük oyunculuk kesinlikle izlemeye değer.

Korku ve gerilim konulu filmin teması ise; FBI ajanı Clarice Starling'in (Jodie Foster), seri katil Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ile iş birliği kurmaya çalışmasını anlatıyor. Clarice'in, başka bir seri katili yakalamak için zeki ve manipülatif katil Lecter ile yaptığı konuşmalardan bazıları, sadece sinema tarihinin değil, kültür-sanat tarihinin de en çarpıcı repliklerine sahne oluyor. Karakterlerin derinlikli dünyaları ve hikayenin zeki kurgusu, onu, film tarihinin en ünlü eserlerinden biri haline getiriyor. 💚

7. Ruhların Kaçışı (Spirited Away) - 2001

IMDB: 8.6

Studio Ghibli ve Hayao Miyazaki'nin en ünlü işlerinden olan Spirited Away, macera ve dram konulu bir animasyon filmi. Animasyon denilince akla genellikle çocuklar gelse de ödüllü 'Spirited Away', pek çok açıdan yetişkin dünyasına da hitap eden harika bir yapım.

10 yaşındaki Chihiro'nun yeni taşındıkları kasabada terk edilmiş bir eğlence parkına rastlamasıyla başlayan hikaye, bir anda gizemli bir hal alıyor. Ailesi domuza dönüşen küçük kız, kendini ruhlar aleminde kapana kısılmış şekilde buluyor ve ailesini kurtarmak için kendi kararlılığını fark etmesi gerekiyor. İzleyiciyi büyüleyici bir yolculuğa çıkaran yapım, geleneksel Japon kültürü üzerinden, çocukluk ve büyüme sürecini ele alıyor.

8. Casablanca - 1942

IMDB: 8.5

Casablanca, Ingrid Bergman ve Humphrey Bogart gibi güçlü başrollere sahip bir klasik. II. Dünya Savaşı sırasında Fransız kontrolündeki Fas'ın Casablanca kentinde geçen hikaye, hem kullandığı müziklerle hem de senaryosuyla tam bir ikon.

Aşk, fedakarlık, kimlik ve karakter temaları etrafında şekillenen hikaye, Casablanca'nın popüler gece kulüplerinden birini yöneten Rick ve onun eski aşkı Lisa'ya odaklanıyor. Lisa'nın şimdiki eşi ile birlikte Nazi işgalinden kaçarak Amerika'ya sığınmak istemesi, bu sırada da Rick'in kulübüne sığınması, hikayeyi tutku ve mücadele dolu bir aşk hikayesine dönüştürüyor. 💰

9. Sevginin Gücü (Leon: The Professional) - 1994

IMDB: 8.5

Fransız yönetmen Luc Besson imzalı suç ve aksiyon filmi olan Leon, Natalie Portman ve Jean Reno'yu birlikte izlemek için benzersiz bir yapım. Sevgi, koruma ve intikam gibi duygulara odaklanan hikaye, taraflar arasında kurulan beklenmedik bağlar etrafında şekilleniyor.

Genç bir kız olan Mathilda ile profesyonel suikastçı Leon, beklenmedik bir dostluk geliştiriyor. İkili arasındaki sıcak dostluk, her iki tarafın da hayatında eksik olan aile ve sevgi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir yandan da suç dünyasında hayatta kalmak için yapabileceklerinin sınırlarını keşfetmelerine yol açıyor. Her şekilde duygusal açıdan derinlikli olan hikaye, stilize edilmiş bir aksiyon tarzında. Bu nedenle sanat eleştirmenlerinden ve izleyicisinden tam not almış durumda. Portman'a bugünkü ününü kazandıran ilk eser olması sebebiyle de önemli.

10. Olağan Şüpheliler (The Usual Suspects) - 1995

IMDB: 8.5

Suç-gerilim tarzı bir film olan 'The Usual Suspects', Bryan Singer tarafından yönetilen ve başrolünde Kevin Spacey'i ağırlayan ödüllü bir yapım. Birkaç suçlunun bir arayan gelerek kurduğu sıra dışı suç örgütünü konu edinen film, başarısız şekilde planlanan soygun girişiminin ardındaki süreci anlatıyor.

Suçluların polisle yaşadığı çatışma ve sorgulama esnasında gelişen olaylar, gerçekte kimin kiminle bağlantılı olduğunu anlamayı bir hayli zorlaştırıyor. Polis dedektifinin perspektifinden ilerleyen senaryo, Oscar ödüllü oyuncuları ile izleyiciyi ekrana kitleyen sahnelere yer veriyor.

Karmaşık anlatı yapısı ve sürpriz sonu ile tanınan film, kurgusal labirentlerden keyif alıyorsanız, listenize eklemeniz gereken filmler arasında. 👍

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11. Şarlo Diktatör (Great Dictator) - 1940

IMDB: 8.4

Charlie Chaplin'in yazıp yönettiği 'Great Dictator' komedi-dram tadında bir film. Adolf Hitler ve Nazizim döneminde geçen hikaye, politik hiciv anlatısına sahip. Bu nedenle bir yandan güldürürken bir yandan düşündürüyor. Totaliter rejimler, ırk ayrımcılığı ve savaşın yıkıcı etkileri gibi günümüz modern insanı için bile oldukça tanıdık olan konulara odaklanması, bu eski yapımı zamansız bir başyapıt haline getiriyor.

Chaplin'in kendine has hikaye anlatı tarzını daha önce izlemediyseniz, işe bu başyapıtla başlamak isteyebilirsiniz. 😉

12. Wall-e - 2008

IMDB: 8.4

Pixar Studios tarafından gösterime giren bilim kurgu animasyon film Wall-e, birçok ödül kazanan ve büyük beğeni toplayan yapımlardan. Döneminin teknik açıdan en üst yapımı kabul edilen film, aynı zamanda her yaştan izleyiciye hitap eden etkileyici bir hikayeye sahip.

İnsanlık gezegeni terk ettikten sonra geride kalan Wall-e isimli eski temizlik robotunun hikayesini anlatan film, büyük ölçüde repliksiz geçmesine rağmen izleyiciyi senaryoya bağlıyor. Bir gün, gelişmiş bir robotun terk edilen dünyaya gönderilmesi ve bu yeni teknoloji ile Wall-e arasında kurulan duygusal bağ, hikayeyi oldukça insani bir boyuta taşıyor. Elbette işin diğer ucunda, dünyayı terk etmek zorunda kalan insanoğlunun şimdiki durumu ve neden bu hale geldiği gibi başka önemli konular yer alıyor. 🤖

13. 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) - 2013

IMDB: 8.1

Dram, biyografi ve tarih tarzındaki '12 yıllık esaret', kölelik sisteminin insanlık üzerindeki ağır etkilerini araştıran çarpıcı bir film. Solomon Northup isimli Afroamerikan bir adamın gerçek yaşam hikayesinden esinlenen bu uyarlama, kölelik döneminde yapılan zulmün farkına varmak ve bunun karşısında, insanın sahip olduğu direnme gücünü azımsamamak adına büyük öneme sahip. 

İnsan doğasındaki iyiliği ve kötülüğü çarpıştıran hikaye, hem film eleştirmenlerinden övgü toplamış hem de pek çok ödül almış durumda. Bu nedenle izlemediyseniz mutlaka bir şans vermeyi hak ediyor. 💪

14. Kelebek (Papillon) - 1973

IMDB: 8.0

Sinema tarihinin kült filmlerinden olan Papillon, Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ı başrollerde izlemek için muhteşem bir yapım. Özgürlük arayışı, insan iradesi ve adalet isteği gibi temaları işleyen film biyografi niteliğinde ve Henri Charriere isimli bir mahkumum gerçek hayatından esinleniyor.

Haksız yere mahkum edilerek bir ada hapishanesine sürüklenen Papillon karakteri, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun hayatta kalmayı ve özgürlük mücadelesini sürdürmeyi başarıyor. Bu esnada başka bir mahkumla kurduğu dostluk, onun hayata çok daha farklı şekilde tutunmasına destek oluyor. Sonu oldukça şaşırtmalı biten bu siyah-beyaz yapım, insanın üzerinde bıraktığı etkiyi uzun süre koruyor. 👏

15. Annie Hall - 1977

IMDB: 8.0

Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall, başrolünde Diane Keaton'a yer veren bir romantik komedi filmi. Yönetmenin kendi hayatından ilham alarak kurguladığı senaryo, baş karakter Alvy Singer üzerinden aşk hayatını ve ilişkileri baz alıyor.

Woody Allen'ın canlandırdığı Alvy karakteri, bir yandan annesinin aşk hayatında yaşadığı kırgınlıkları taşıyor, bir yandan da Annie Hall isimli genç ve özgür kadınla arasındaki ilişkiye odaklanmaya çalışıyor. Birçok dalda ödül alan film, yüksek oyunculuk performansları ve ikonik Alvy karakteri ile sinema tarihindeki başyapıtlardan. Romantizm ve mizah hoşunuza gidiyorsa karakter analizleriyle dolu bu yapıma mutlaka bir şans vermelisiniz. 🤗

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