‘Bu Filmleri İzlemeden Önce Ben Ne İzliyormuşum?’ Dedirten Sinema Tarihinin En Çarpıcı 15 Efsanevi Yapımı

IMDB: 8.5

Fransız yönetmen Luc Besson imzalı suç ve aksiyon filmi olan Leon, Natalie Portman ve Jean Reno'yu birlikte izlemek için benzersiz bir yapım. Sevgi, koruma ve intikam gibi duygulara odaklanan hikaye, taraflar arasında kurulan beklenmedik bağlar etrafında şekilleniyor.

Genç bir kız olan Mathilda ile profesyonel suikastçı Leon, beklenmedik bir dostluk geliştiriyor. İkili arasındaki sıcak dostluk, her iki tarafın da hayatında eksik olan aile ve sevgi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir yandan da suç dünyasında hayatta kalmak için yapabileceklerinin sınırlarını keşfetmelerine yol açıyor. Her şekilde duygusal açıdan derinlikli olan hikaye, stilize edilmiş bir aksiyon tarzında. Bu nedenle sanat eleştirmenlerinden ve izleyicisinden tam not almış durumda. Portman'a bugünkü ününü kazandıran ilk eser olması sebebiyle de önemli.