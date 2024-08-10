‘Bu Filmleri İzlemeden Önce Ben Ne İzliyormuşum?’ Dedirten Sinema Tarihinin En Çarpıcı 15 Efsanevi Yapımı

Bir filmi efsane yapan şey nedir? Doğrusu şu ki bir film hakkında yapılan değerlendirme tamamen özneldir ve birinin izlediği filmden aldığı tatminle diğerininki asla aynı değildir. Yine de bireysel zevklere ve diğer kriterlere bağlı olan film beğenisi konusunda kimi zaman bazı tartışılmaz klasikler bulunur. Burada da işin içine tekrar izlenebilirlik girer.

Eğer eskidikçe yıllanan ve hala izleyici üzerinde ilk günkü etkiyi bırakan filmler arıyorsanız tebrikler, doğru yerdesiniz. İşte bu da listeniz! ✌️🎬