Bu Ay Hangi Oyunu Oynamalısın?

Eğer sakinleşmeye ve huzur bulmaya ihtiyacın varsa, Stardew Valley seni bekliyor! Bu rahatlatıcı çiftlik simülasyonunda, kendi çiftliğini kurup doğa ile iç içe bir yaşam sürebilirsin. Bitkilerle ilgilenmek, hayvanlarla vakit geçirmek ve kasaba halkıyla ilişkiler kurmak seni mutlu edecek. Stresli bir dünyadan uzaklaşıp, bir yanda çiftçilik yaparken diğer yanda kasaba hayatını keşfetmek istiyorsan, bu oyun tam senlik!