Böylesi Bir Daha Gelmeyecek: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Whitney Houston

İkisi de 80’ler ve 90’ların en büyük yıldızlarıydı ve onlar müzik dünyasının resmen kral ve kraliçesiydi. Fakat bu ikiliyi ne yazık ki hiçbir zaman birlikte göremedik. Bu konuya dair hiçbir bilgi yok ama insan kendine 'Eğer olsaydı ortaya ne çıkardı?' diye sormadan edemiyor...