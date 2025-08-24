Böylesi Bir Daha Gelmeyecek: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Whitney Houston
Whitney Houston sadece bir şarkıcı değil aynı zamanda kendisinden sonraki nesillere örnek olan, başlı başına bir dönem, bir tarz, bir efsaneydi. Söylediği şarkılar ile resmen kalbimizi delip geçerdi. Peki, onu sadece “I Will Always Love You” ile mi tanıyorsun? Hazırsan, Whitney'i yakından tanıyalım.
Sadece kendisi değil, bütün ailesi neredeyse müzisyendi!
İlk albümüyle müzik dünyasında çığır açtı!
Sahnedeki gücünün arkasında aslında zorlu bir yaşamı da vardı.
“I Will Always Love You” aslında ona ait değildi!
Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!
MTV'de yer alan ilk siyahi kadın sanatçılarından biriydi!
Müzik endüstrisinin "ses" tanımı onunla birlikte değişti!
Michael Jackson’la resmen hiç düet yapmadılar!
Ondan sonra pop vokal tarzı da değişti!
"Playback" mi? O da ne?
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
