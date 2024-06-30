Botoks Enjeksiyonları ve Cinsel Yaşam

1. Vajinismus tedavisinde botoks: Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF – www.cisef.org.tr) vajinismus tedavisinde botoks uygulanmasını doğru bulmuyor ve tavsiye etmiyor. Çünkü vajinismus, aşk kaslarının istemsiz kasılması sonucu cinsel ilişkiyi zorlaştıran bir durumdur. Bu kasılmalar ağrıya ve cinsel ilişki sırasında rahatsızlığa neden olabilir. Botoks enjeksiyonları kasların geçici olarak gevşemesini sağlar. Bu, vajinal kas spazmlarını azaltarak cinsel ilişkiyi daha rahat ve ağrısız hale getirebilir, ancak bu durumda vajinismus mutasyona uğrar ve disparoni, cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu, anorgazmi gibi diğer cinsel işlev bozukluklarına evrilir.

2. Vulvodini tedavisinde botoks: Vulvodini, vulva bölgesinde kronik ağrı ve hassasiyet ile karakterize bir durumdur. Bu ağrı, cinsel ilişki sırasında şiddetlenebilir. Botoks, vulvodini tedavisinde de kullanılır. Enjeksiyonlar, ağrıyı azaltarak ve kas spazmlarını hafifleterek cinsel ilişkiyi daha konforlu hale getirebilir.

3. Pelvik ağrı tedavisinde botoks: Kronik pelvik ağrı, kadınlarda cinsel yaşamı olumsuz etkileyen bir başka durumdur. Pelvik kas spazmları, bu ağrının nedenlerinden biri olabilir. Botoks enjeksiyonları, pelvik bölgedeki kasları gevşeterek ağrıyı azaltabilir ve cinsel ilişki sırasında rahatlama sağlayabilir.

4. Cinsel fonksiyonun psikolojik yönleri: Botoksun cinsel yaşam üzerindeki etkileri sadece fiziksel rahatlama ile sınırlı değildir. Kozmetik amaçlarla yüz kırışıklıklarının azaltılması, kişinin özgüvenini artırabilir. Artan özgüven, cinsel yaşamda daha iyi bir performans ve tatmin sağlayabilir. Kendine güvenen bireyler, cinsel ilişkilerinde daha rahat ve mutlu olabilirler.