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İlk Buluşmaya 1 Kilo Kayısıyla Gidenlerden Kebapçıya Götürülenlere: İlk Tanışmada Şoka Uğrayan Kişiler

İlk Buluşmaya 1 Kilo Kayısıyla Gidenlerden Kebapçıya Götürülenlere: İlk Tanışmada Şoka Uğrayan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 15:20 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 15:22

İlk buluşma her zaman heyecan vericidir. Kimileri ''Heyecan yapmıyorum'' dese de, çoğu insan ilk kez görüşeceği kişinin yanına giderken bir hayli heyecanlı oluyor. Sosyal medyada da ilk buluşmada kebapçıya götürülen bir kullanıcıya gelen yorumlar hem şaşırttı hem güldürdü.

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Her şey bu Tweet'le başladı👇

Her şey bu Tweet'le başladı👇
twitter.com

Hemen yorumlar yapılmaya başlanırken, bir kullanıcı ilk buluşmada kendince yapılmaması gerekenleri sıraladı.

Hemen yorumlar yapılmaya başlanırken, bir kullanıcı ilk buluşmada kendince yapılmaması gerekenleri sıraladı.
twitter.com

Başka bir Twitter kullanıcısı ise bir arkadaşının başına gelen olayı anlattı👇

Başka bir Twitter kullanıcısı ise bir arkadaşının başına gelen olayı anlattı👇
twitter.com

Yazık olmuş🫠

Yazık olmuş🫠
twitter.com

İlk buluşmaya damat tabağı ile gelmek mi?

İlk buluşmaya damat tabağı ile gelmek mi?
twitter.com
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Hurma 👍 Var mı attıran?

Hurma 👍 Var mı attıran?
twitter.com

Seven sevdiğine domates alsın🍅

Seven sevdiğine domates alsın🍅
twitter.com

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