İlk Buluşmaya 1 Kilo Kayısıyla Gidenlerden Kebapçıya Götürülenlere: İlk Tanışmada Şoka Uğrayan Kişiler
İlk Buluşmaya 1 Kilo Kayısıyla Gidenlerden Kebapçıya Götürülenlere: İlk Tanışmada Şoka Uğrayan Kişiler
İlk buluşma her zaman heyecan vericidir. Kimileri ''Heyecan yapmıyorum'' dese de, çoğu insan ilk kez görüşeceği kişinin yanına giderken bir hayli heyecanlı oluyor. Sosyal medyada da ilk buluşmada kebapçıya götürülen bir kullanıcıya gelen yorumlar hem şaşırttı hem güldürdü.
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Her şey bu Tweet'le başladı👇
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Hemen yorumlar yapılmaya başlanırken, bir kullanıcı ilk buluşmada kendince yapılmaması gerekenleri sıraladı.
Başka bir Twitter kullanıcısı ise bir arkadaşının başına gelen olayı anlattı👇
Yazık olmuş🫠
İlk buluşmaya damat tabağı ile gelmek mi?
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Hurma 👍 Var mı attıran?
Seven sevdiğine domates alsın🍅
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