İlk Buluşmaya 1 Kilo Kayısıyla Gidenlerden Kebapçıya Götürülenlere: İlk Tanışmada Şoka Uğrayan Kişiler

İlk buluşma her zaman heyecan vericidir. Kimileri ''Heyecan yapmıyorum'' dese de, çoğu insan ilk kez görüşeceği kişinin yanına giderken bir hayli heyecanlı oluyor. Sosyal medyada da ilk buluşmada kebapçıya götürülen bir kullanıcıya gelen yorumlar hem şaşırttı hem güldürdü.