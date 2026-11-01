63. Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu: Bir Film 6 Ödülle Geceye Damga Vurdu
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63. edisyonu, 31 Ekim akşamı düzenlenen ödül töreniyle perdelerini kapattı. Ulusal yarışmada gecenin galibi, yönetmeninin ilk uzun metrajı olan bir film oldu ve tam 6 ödülle salondan ayrıldı. Erkek oyuncu ödülünün iki isim arasında paylaştırıldığı gecede uluslararası, belgesel ve kısa film dallarının kazananları da belli oldu. İşte 63. Altın Portakal'da ödül alan filmler ve oyuncular...
Kaynak: DHA
Ragıp Türk'ün ilk uzun metrajı Taş ve Tüy, 6 ödülle gecenin galibi oldu
Yeşim Ustaoğlu, Artakalan ile En İyi Yönetmen seçildi
En İyi Kadın Oyuncu ödülü Artakalan'daki rolüyle Öykü Karayel'in oldu
En İyi Erkek Oyuncu ödülü Mehmet Günsür ile Mert Fırat arasında paylaştırıldı
Uluslararası, belgesel ve kısa film dallarında ödül alanlar
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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