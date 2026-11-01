63. Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu: Bir Film 6 Ödülle Geceye Damga Vurdu

Artakalan'daki performansıyla jüriyi etkileyen Öykü Karayel, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Karayel'in ödülü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşma da gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Kadın oyunculukta bir diğer ödül Bir Anne Hakkında'ya gitti. Filmdeki rolüyle henüz 12 yaşındaki Duygu Köse En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. Filmin yönetmeni Büşra Bülbül de Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi oldu.