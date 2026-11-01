article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
63. Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu: Bir Film 6 Ödülle Geceye Damga Vurdu

63. Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu: Bir Film 6 Ödülle Geceye Damga Vurdu

Sinema
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 12:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63. edisyonu, 31 Ekim akşamı düzenlenen ödül töreniyle perdelerini kapattı. Ulusal yarışmada gecenin galibi, yönetmeninin ilk uzun metrajı olan bir film oldu ve tam 6 ödülle salondan ayrıldı. Erkek oyuncu ödülünün iki isim arasında paylaştırıldığı gecede uluslararası, belgesel ve kısa film dallarının kazananları da belli oldu. İşte 63. Altın Portakal'da ödül alan filmler ve oyuncular...

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ragıp Türk'ün ilk uzun metrajı Taş ve Tüy, 6 ödülle gecenin galibi oldu

Ragıp Türk'ün ilk uzun metrajı Taş ve Tüy, 6 ödülle gecenin galibi oldu

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film ödülü, Ragıp Türk'ün yazıp yönettiği Taş ve Tüy'e gitti. Yönetmenin ilk uzun metraj denemesi olan film, senaryo ödülünü de alarak jüriden tam not aldı. Sahnede konuşan Türk, 2003'te müzisyen olma hayaliyle İstanbul'a geldiğini anlattı.

Taş ve Tüy'ün ödül listesi bununla da sınırlı kalmadı. Melda Tuzluca'nın aldığı Cahide Sonku Ödülü, sinema yazarlarının ve Film-Yön'ün ödülleriyle birleşince film geceyi toplam 6 ödülle tamamladı:

  • En İyi Film
  • En İyi Senaryo: Ragıp Türk
  • Cahide Sonku Ödülü: Melda Tuzluca
  • En İyi Kurgu: Naim Kanat (Kadim Mavi ile paylaşıldı)
  • Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Ragıp Türk
  • Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü

Yeşim Ustaoğlu, Artakalan ile En İyi Yönetmen seçildi

Yeşim Ustaoğlu, Artakalan ile En İyi Yönetmen seçildi

Gecenin bir diğer güçlü filmi Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan'ı oldu. Usta yönetmen En İyi Yönetmen ödülünü alırken film, kamera arkasındaki emeğiyle de jürinin dikkatini çekti:

  • En İyi Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
  • En İyi Görüntü Yönetmeni: Kiril Prodanov
  • En İyi Sanat Yönetmeni: Osman Özcan, Görkem Canbolat

Artakalan'ın hanesine yazılan dördüncü ödül ise oyunculuk dalından geldi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü Artakalan'daki rolüyle Öykü Karayel'in oldu

En İyi Kadın Oyuncu ödülü Artakalan'daki rolüyle Öykü Karayel'in oldu

Artakalan'daki performansıyla jüriyi etkileyen Öykü Karayel, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Karayel'in ödülü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşma da gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Kadın oyunculukta bir diğer ödül Bir Anne Hakkında'ya gitti. Filmdeki rolüyle henüz 12 yaşındaki Duygu Köse En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. Filmin yönetmeni Büşra Bülbül de Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi oldu.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü Mehmet Günsür ile Mert Fırat arasında paylaştırıldı

En İyi Erkek Oyuncu ödülü Mehmet Günsür ile Mert Fırat arasında paylaştırıldı

Erkek oyunculukta jüri tek isimde karar kılmadı. Hakikatin Ölümü'nde birlikte rol alan Mehmet Günsür ve Mert Fırat, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü paylaştı.

Yardımcı erkek oyuncu dalında da benzer bir tablo vardı: Cinlerin Düğünü filminden İlhan Şen ve Erol Babaoğlu ödülü birlikte aldı. Ulusal yarışmanın kalan ödülleri ise Kadim Mavi'ye gitti:

  • Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Kadim Mavi
  • En İyi Müzik: Can Kuman (Kadim Mavi)
  • En İyi Kurgu: Emir Ziyalar, Jerome Pesnel (Kadim Mavi; Taş ve Tüy ile paylaşıldı)

Uluslararası, belgesel ve kısa film dallarında ödül alanlar

Uluslararası, belgesel ve kısa film dallarında ödül alanlar

Festivalin uluslararası ayağında George Ovashvili'nin Babalarımdan Biri Ay'dır filmi En İyi Film seçildi. Andrey Zvyagintsev'in Minotor'u ise Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Belgesel, kısa film ve öğrenci filmi yarışmalarının kazananları da şöyle sıralandı:

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

  • En İyi Film: Babalarımdan Biri Ay'dır (George Ovashvili)
  • Jüri Özel Ödülü: Minotor (Andrey Zvyagintsev)
  • Jüri Özel Mansiyonu: Gece Yarısı Tüm Aşıklar (Yukiko Sode)
  • En İyi Yönetmen: Lorenzo Ferro, Lucas Vignale (Nehir Treni)
  • En İyi Kadın Oyuncu: Magdalena Laubisch (Altı Haftalık Veda)
  • En İyi Erkek Oyuncu: Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka, Priyantha Sirikumara (Riverstone)
  • Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü: Siyah Tavşan Beyaz Tavşan (Shahram Mokri)

Belgesel Film Yarışması

  • En İyi Belgesel Film: Mükellef (Arda Sarıgül)
  • Jüri Özel Ödülü: Kül ve Tuz (Çağatay Yurt)

Ulusal Kısa Film Yarışması

  • En İyi Kısa Film: Kısa Akıl (Soner Alan)
  • Jüri Özel Ödülü: Anaokulu (Melis Balcı)
  • Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Sis Gürdal (Porkatal)

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması

  • En İyi Film: Dostlar Sağ Olsun (Orhan Kerem Kartal)
  • Jüri Özel Ödülü: Dünya Günü Kutlu Olsun (Selin Toprak)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın