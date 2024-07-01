Linç Edileceklerini Bilseler de Çenesini Tutamayanlar: ''Birçok Kadın Kendi Evi Olsun Diye Evleniyor''
Linç Edileceklerini Bilseler de Çenesini Tutamayanlar: ''Birçok Kadın Kendi Evi Olsun Diye Evleniyor''
Toplumumuzda linç kültürü epey yaygın. Farklı düşüncelere saygının gitgide azaldığı günümüzde sosyal medyada akımlar başlatılarak birbirinden zıt düşüncedeki insanlar fikirlerini söyleyebiliyor. Son olarak ''Evlilik hakkında linç edileceğin bir şey söyle'' paylaşımının altında farklı görüşler yapıldı.
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Sosyal medyada ''Linç edileceğin bir şey söyle'' akımı sık sık tekrar yapılıyor. Bu haftaki konu evlilik👇
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Gerçekten öyle mi?
''Evlenirken sadece eşinizle değil eşinizin ailesiyle de bir ilişki kurarsınız.'' derler.
Bu bize Ecem Taşer olayını hatırlattı: Kocası olmadan tatile gitmesi millete dert olmuştu.
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Bu da evliliğe farklı bir bakış açısı.
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