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Linç Edileceklerini Bilseler de Çenesini Tutamayanlar: ''Birçok Kadın Kendi Evi Olsun Diye Evleniyor''

Linç Edileceklerini Bilseler de Çenesini Tutamayanlar: ''Birçok Kadın Kendi Evi Olsun Diye Evleniyor''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 12:40

Toplumumuzda linç kültürü epey yaygın. Farklı düşüncelere saygının gitgide azaldığı günümüzde sosyal medyada akımlar başlatılarak birbirinden zıt düşüncedeki insanlar fikirlerini söyleyebiliyor. Son olarak ''Evlilik hakkında linç edileceğin bir şey söyle'' paylaşımının altında farklı görüşler yapıldı.

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Sosyal medyada ''Linç edileceğin bir şey söyle'' akımı sık sık tekrar yapılıyor. Bu haftaki konu evlilik👇

Sosyal medyada ''Linç edileceğin bir şey söyle'' akımı sık sık tekrar yapılıyor. Bu haftaki konu evlilik👇
twitter.com

Gerçekten öyle mi?

Gerçekten öyle mi?
twitter.com

''Evlenirken sadece eşinizle değil eşinizin ailesiyle de bir ilişki kurarsınız.'' derler.

''Evlenirken sadece eşinizle değil eşinizin ailesiyle de bir ilişki kurarsınız.'' derler.
twitter.com

Bu bize Ecem Taşer olayını hatırlattı: Kocası olmadan tatile gitmesi millete dert olmuştu.

Bu bize Ecem Taşer olayını hatırlattı: Kocası olmadan tatile gitmesi millete dert olmuştu.
twitter.com

Konuyu bilmeyenler için buyrun Ecem Taşer'in başına gelen talihsiz olay👇

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Katılıyor musunuz?

Katılıyor musunuz?
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Bu da evliliğe farklı bir bakış açısı.

Bu da evliliğe farklı bir bakış açısı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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