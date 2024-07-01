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Sevdiği İnsanın WhatsApp'ında Kendi İsmini Aratan Kişinin Yaşadığı Hayal Kırıklığı

Sevdiği İnsanın WhatsApp'ında Kendi İsmini Aratan Kişinin Yaşadığı Hayal Kırıklığı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 08:52 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 08:56

Bir çok kişinin başına geldiği olaylardan biri de budur belki de. Sosyal medyada sevdiği kişinin WhatsAapp'ında kendi ismini aratan kullanıcı yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. Paylaşıma yorum yapanlardan bazıları da benzer durumlar yaşadığını anlattı.

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İşte o ilk paylaşım👇

İşte o ilk paylaşım👇
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Beterin beteri var dedirten yorumlardan ilki.

Beterin beteri var dedirten yorumlardan ilki.
twitter.com

Baba tarafında benzetmiştir🫠

Baba tarafında benzetmiştir🫠
twitter.com

Yapma be😪

Kardeş terörü

Kardeş terörü
twitter.com
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twitter.com

👇

👇
twitter.com

Olabilir mi🤨

Olabilir mi🤨
twitter.com

Derdin bu olsun.

Derdin bu olsun.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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