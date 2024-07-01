Sevdiği İnsanın WhatsApp'ında Kendi İsmini Aratan Kişinin Yaşadığı Hayal Kırıklığı

Bir çok kişinin başına geldiği olaylardan biri de budur belki de. Sosyal medyada sevdiği kişinin WhatsAapp'ında kendi ismini aratan kullanıcı yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. Paylaşıma yorum yapanlardan bazıları da benzer durumlar yaşadığını anlattı.