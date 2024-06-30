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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 22:01

Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

1. Arılar tarafından afiyetle yenen bu zavallı kuş:

1. Arılar tarafından afiyetle yenen bu zavallı kuş:

2. Leopar tarafından kafası adeta özenle koparılmış bir geyik:

2. Leopar tarafından kafası adeta özenle koparılmış bir geyik:

3. Öğle yemeğinde son derece büyük bir iştahla tavuk yiyen bir sincap:

3. Öğle yemeğinde son derece büyük bir iştahla tavuk yiyen bir sincap:

4. Bir martıya kurban giden zavallı fare:

4. Bir martıya kurban giden zavallı fare:

5. Bir bakışıyla kanınızı iliklerine kadar dondurmayı başarabilen bu timsah:

5. Bir bakışıyla kanınızı iliklerine kadar dondurmayı başarabilen bu timsah:

6. ''Martı leşi yiyen bir ahtapot:

6. ''Martı leşi yiyen bir ahtapot:

7. Akşam yemeğini deniz anasından yana seçen bu yengeç:

7. Akşam yemeğini deniz anasından yana seçen bu yengeç:

8. Acımasızca yavru bir kuşu yiyen bu yılan:

8. Acımasızca yavru bir kuşu yiyen bu yılan:

9. Avının ardından delicesine bir hızla koşan çita:

9. Avının ardından delicesine bir hızla koşan çita:

10. Albino bir örümceğe karşı kazanamamış zavallı bir arı:

10. Albino bir örümceğe karşı kazanamamış zavallı bir arı:

11. Güzelliğiyle adeta büyüleyen bir süt beyazı balıkçıl atıştırmalıklarını yerken:

11. Güzelliğiyle adeta büyüleyen bir süt beyazı balıkçıl atıştırmalıklarını yerken:

12. Büyüleyici renklere sahip olan bir örümcek:

12. Büyüleyici renklere sahip olan bir örümcek:

13. Avını yakalamak için kendini kamufle eden bu örümcek:

13. Avını yakalamak için kendini kamufle eden bu örümcek:

14. Kendi arkadaşını acımadan yiyen bu timsah:

14. Kendi arkadaşını acımadan yiyen bu timsah:

15. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım:Dişi yarasalar baş aşağı doğum yaparlar!

15. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım:Dişi yarasalar baş aşağı doğum yaparlar!

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