Bazı İnsanların Hala Bilmediği Sektör Sırlarını Paylaşan Kişiler
Bazı İnsanların Hala Bilmediği Sektör Sırlarını Paylaşan Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İş hayatının arka planında dönen şeyler sandığımızdan çok daha farklı olabilir. Gelin insanların bilmediği sektör sırları nelermiş birlikte bakalım!
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1. ''Küçük, iyi bilinmeyen markaların ürünlerinin içindekiler kısmında yazanlar yanlış olabilir ve kimse bunu bilemez.''
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2. ''Bazı büyük beden modeller estetik açıdan daha hoş olması için yüzlerine ve boyunlarına liposuction yaptırıyorlar.''
3. ''İş başvurusu yaparken aranan nitelikler kısmındaki niteliklere sahip olmanıza gerek yok. Bu kısım daha çok onların 'istek listesi' gibi. Ama elbette listedeki niteliklere sahipseniz işi alma olasılığınız daha yüksek.''
4. ''Siz her yeni bir siteye bilgilerinizi verdiğinizde, tarayıcılarınzda aldığınız reklamlar onlara göre belirlenir.''
5. ''Yeni bir buzdolabı aldığınız zaman sadece tasarımına para ödüyorsunuz. Geriye kalan hiçbir şey farklı değil.''
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6. ''Bağış mağazaları onlara gelen çok fazla şeyi atıyorlar. ''
7. ''Şefler kimsenin bilmediği gizli malzemeler kullanmıyorlar. Sadece yemek yapma teknikleri farklı.''
8. ''Radyo programcıları birinci ya da beşinci konuşmacıyı alıyoruz dediklerinde yalan söylüyorlar çünkü rasgele birini seçiyorlar.''
9. ''Oyunlarda bulunan hataların çoğu aslında oyun testçileri tarafından fark edilir ama bunları düzeltip düzeltmemek prodüksiyonun seçimidir.''
10. ''İçeceklerinizi küçük boy alın. Orta ya da büyük boy içecek aldığınızda daha fazla malzeme eklemiyorlar. Sadece daha fazla buz ekliyorlar.''
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11. ''Çoğu öğretmen çocukların ailesinde bir sorun varsa bunu fark ediyor.''
12. ''Masaj terapistleri ya da epilasyon merkezinde çalışan kişiler kilonuzu ya da ne kadar kıllı olduğunuzu umursamasalar da oraya gitmeden hemen önce duş almanızı bekliyorlar.''
13. ''Optometristler internetten gözlük sipariş etmenizi zorlaştırmak için göz muayenesinden sonra ölçmelerine rağmen göz bebeği mesafesi ölçümünüzü vermiyorlar.''
14. ''Marketlerdeki pastane bölümündeki taptaze pişmiş olduğunu düşündüğünüz kurabiyeler, aslında ön pişirip dondurulmuş kurabiyeler.''
15. ''Gıdaların son kullanma tarihleri genellikle rastgele koyuluyor.''
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