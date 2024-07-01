TikTok’un Viral Akımına Bir Yenisi Daha Eklendi: ''Biz Apaçık Giyinen Kızlarız''
TikTok’un Viral Akımına Bir Yenisi Daha Eklendi: ''Biz Apaçık Giyinen Kızlarız''
TikTok'ta başlayan akım sosyal medyanın tamamına yayıldı. ''Biz türbanlı kızlarız'', ''Biz ne açık ne kapalı kızlarız'' videolarından sonra bu kez de ''Biz apaçık kızlarız'' videosu geldi.
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Son olarak TikTok'ta bir kullanıcı, akıma ''Biz apaçık kızlarız'' diyerek giriş yaptı👇
Haliyle yorumlar da gecikmedi👇
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