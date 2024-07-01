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TikTok’un Viral Akımına Bir Yenisi Daha Eklendi: ''Biz Apaçık Giyinen Kızlarız''

TikTok’un Viral Akımına Bir Yenisi Daha Eklendi: ''Biz Apaçık Giyinen Kızlarız''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 10:05

TikTok'ta başlayan akım sosyal medyanın tamamına yayıldı. ''Biz türbanlı kızlarız'', ''Biz ne açık ne kapalı kızlarız'' videolarından sonra bu kez de ''Biz apaçık kızlarız'' videosu geldi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ''Biz tesettürlü kadınlarız'' videosu viral olmuştu. Akım özellikle TikTok'ta popülerliğini arttırdı.

Ardından akım ''Biz ne açık ne kapalı kızlarız'' videosuyla devam etmişti. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyenler için buyrun içeriğimiz👇

Viral akımlara benzer videolarla tepkiler de gelmişti👇

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Son olarak TikTok'ta bir kullanıcı, akıma ''Biz apaçık kızlarız'' diyerek giriş yaptı👇

Haliyle yorumlar da gecikmedi👇

Haliyle yorumlar da gecikmedi👇

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