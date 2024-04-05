TikTok’un Meşhur Akımına “Biz Tesettürlü Kadınlarız” Diyerek Katılan Genç Kadın Viral Oldu

@fnurayd adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından ilk videosunu paylaşan Fatmanur Aydın, yaptığı nokta atışı tespitleriyle ilk videosu olmasına rağmen oldukça etkileşim aldı. Genç kadın TikTok’un geçtiğimiz aylarda popüler olan “Biz” akımıyla kendini yaşadıklarını anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.