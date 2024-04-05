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TikTok’un Meşhur Akımına “Biz Tesettürlü Kadınlarız” Diyerek Katılan Genç Kadın Viral Oldu

TikTok’un Meşhur Akımına “Biz Tesettürlü Kadınlarız” Diyerek Katılan Genç Kadın Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 16:12

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@fnurayd adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından ilk videosunu paylaşan Fatmanur Aydın, yaptığı nokta atışı tespitleriyle ilk videosu olmasına rağmen oldukça etkileşim aldı. Genç kadın TikTok’un geçtiğimiz aylarda popüler olan “Biz” akımıyla kendini yaşadıklarını anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Akımı biraz hatırlayacak olursak içerik üreticilerinin sahip oldukları özellikleri ifade ettikleri bir seri diyebiliriz.

Akımı biraz hatırlayacak olursak içerik üreticilerinin sahip oldukları özellikleri ifade ettikleri bir seri diyebiliriz.

Fatmanur Aydın ise akıma “Biz tesettürlü kadınlarız.” diyerek katıldı ve anlatmaya başladı.

Fatmanur Aydın ise akıma “Biz tesettürlü kadınlarız.” diyerek katıldı ve anlatmaya başladı.

Saydıkları arasında ise “Açık arkadaşlarımız bizi açıkken daha güzelsin kanka açılsana diye zorbalarlar.” dediği cümlesi dikkat çekti.

Saydıkları arasında ise “Açık arkadaşlarımız bizi açıkken daha güzelsin kanka açılsana diye zorbalarlar.” dediği cümlesi dikkat çekti.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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