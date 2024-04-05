TikTok’un Meşhur Akımına “Biz Tesettürlü Kadınlarız” Diyerek Katılan Genç Kadın Viral Oldu

@fnurayd adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından ilk videosunu paylaşan Fatmanur Aydın, yaptığı nokta atışı tespitleriyle ilk videosu olmasına rağmen oldukça etkileşim aldı. Genç kadın TikTok’un geçtiğimiz aylarda popüler olan “Biz” akımıyla kendini yaşadıklarını anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Akımı biraz hatırlayacak olursak içerik üreticilerinin sahip oldukları özellikleri ifade ettikleri bir seri diyebiliriz.
Fatmanur Aydın ise akıma “Biz tesettürlü kadınlarız.” diyerek katıldı ve anlatmaya başladı.
Saydıkları arasında ise “Açık arkadaşlarımız bizi açıkken daha güzelsin kanka açılsana diye zorbalarlar.” dediği cümlesi dikkat çekti.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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