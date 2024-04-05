Hakan Ural’ın Verdiği Tavsiyelerin Tam Tersini Yapan Adama “Başarılı Olmanın Sırrını Vermiş” Yorumları Geldi

@meteforik kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten Mete Temel, son videosuyla kahkahaları topladı. İçerik üreticisi videosunda hayatta başarılı olmanın sırrını Hakan Ural üzerinden anlatarak mizah yapıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sık sık verdiği tavsiyelerle gündeme gelen Hakan Ural’ı tiye alan Mete Temel, başarının sırrının Hakan Ural’ın tavsiyelerini dinlememekte olduğunu anlatıyordu.
“Dolarınızı bozun dedi bozmadım, altın alın dedi almadım, Bitcoin sakıncalı dedi tüm paramla Bitcoin aldım.” ifadelerini kullandı.
İzleyiciler ise nokta atışı bir tespit yaptığını dile getirerek, “Hakan Ural tebrik için seni aramalı sen açmamalısın.” yorumları yaptı.
İşte tüm detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda