Hasan Can Kaya Katıldığı Programda “Mazlumun Karşısında Duruyorum” Diyerek Sinan Oğan’a Gönderme Yaptı

“Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?” adlı YouTube programına konuk olan komedyen Hasan Can Kaya, Pınar Sabancı ile tanışma hikayesi anlatılırken yine hazır cevap konusundaki başarısını konuşturarak herkesi kahkahaya boğdu. Gelin detaylara birlikte bakalım.