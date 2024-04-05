Hasan Can Kaya Katıldığı Programda “Mazlumun Karşısında Duruyorum” Diyerek Sinan Oğan’a Gönderme Yaptı

“Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?” adlı YouTube programına konuk olan komedyen Hasan Can Kaya, Pınar Sabancı ile tanışma hikayesi anlatılırken yine hazır cevap konusundaki başarısını konuşturarak herkesi kahkahaya boğdu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Pınar Sabancı, Hasan Can Kaya’nın ilk tanışmalarında ne kadar sıcak kanlı olduğundan bahsedecekti ki Hasan Can Kaya araya girdi.
Ve “Bir gün bir aileyle zıtlaşırsam muhtemelen sizinki olmaz kral. Daha güçsüz, daha mazlum bir aile bulurum yani.” dedi.
“Benim hayattaki duruşum güçlünün yanında, mazlumun karşısında. Sinan Oğan’ı örnek alıyorum bu konuda.” ifadelerini kullandı ve seyircilere küçük bir geriye dönüş yaşattı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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