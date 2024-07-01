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İlginç Yasakları Olan Ülkeler: Öğrenince Adım Atmak Bile İstemeyebilirsiniz!

İlginç Yasakları Olan Ülkeler: Öğrenince Adım Atmak Bile İstemeyebilirsiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 14:06 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 14:07

Dünya genelinde birçok ülkenin farklı kültürel, sosyal veya politik nedenlerle ilginç yasakları bulunuyor. Bu yasaklara uymayanlara ise büyük cezalar kesilebiliyor. Turistik gezi için bu ülkeleri gitmeyi düşünüyorsanız aman dikkat edin.

İşte bazı ülkelerin sıra dışı yasakları!

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Singapur

Singapur

Singapur'da sakız satmak da kullanmak da yasak. Bu yasağın kentteki temizlik standartlarını korumak amacıyla getirildiği biliniyor.

Fransa

Fransa

Fransa'da marketler, gece ışıklarını kapatmak zorunda. Bu kuralın getiriliş amacı ise enerji tasarrufu sağlamak.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

Bu bilgiyi duymayan yoktur herhalde: Biliyorsunuz ki Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanması uzun yıllar boyunca yasaktı. Ama son yıllarda kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı.

Malezya

Malezya

Malezya'da alkol yasak değil ancak bazı kısıtlamalar bulunuyor. Örneğin islami yaşamın yaygın olduğu bölgelerde (Kelantan, Terengganu gibi eyaletlerde) oteller dışında alkol satışı yapılmıyor.

Tayland

Tayland

Monarşiyi koruma konusunda dünyanın en sert kanunlarına sahip ülkelerinden Tayland'da resmi olarak krala hakaret etmek suçtur ve ciddi cezalar verilebilir. Ülkede kraliyet ailesine saygı gösterilmesi gerektiği düşünülüyor.

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İran

İran

İran'da kadınlar kamu alanlarında başlarını örtmesi zorunlu. Bunun yanı sıra ülkede batı müziği ve dansı gibi bazı kültürel etkinlikler de kısıtlıdır.

Yunanistan

Yunanistan

Yunanistan'ın tamamında değil ancak Akropolis'te topuklu ayakkabıyla gezmek yasak. Bu anlaşılır olabilir çünkü o bölgede antik kalıntılar sivri topukların verebileceği zararlardan korunmak isteniyor.

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