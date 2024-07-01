İlginç Yasakları Olan Ülkeler: Öğrenince Adım Atmak Bile İstemeyebilirsiniz!

Dünya genelinde birçok ülkenin farklı kültürel, sosyal veya politik nedenlerle ilginç yasakları bulunuyor. Bu yasaklara uymayanlara ise büyük cezalar kesilebiliyor. Turistik gezi için bu ülkeleri gitmeyi düşünüyorsanız aman dikkat edin.

İşte bazı ülkelerin sıra dışı yasakları!