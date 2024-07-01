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1 – 7 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Florit ile Yaşam Enerjinizi Yükseltin

1 – 7 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Florit ile Yaşam Enerjinizi Yükseltin

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 15:31

Florit, genellikle mor, yeşil, sarı, mavi olmak üzere çok çeşitli tonlarda ve saf formda (renksiz) oluşur. Kalsiyum florürden oluşur ve Halide ailesinin bir üyesidir. Manevi olarak mantarlar iyi şansı, uzun ömürlülüğü, refahı, canlılığı, dönüşümü, yeniden doğuşu ve aydınlanmayı sembolize eder. Florit, kullanıldıkça daha koruyucu hale geldiği düşünülen bir koruma taşıdır ve kişiyi kötü ruhlardan ve kötü rüyalardan koruyan ideal bir 'rüya kristali'dir. Işık bedeni boyunca stresi, ruhsal rahatsızlığı ve fiziksel tıkanıklıkları gideren muhteşem bir enerji yayar.

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Florit, "dahi taşı" olarak bilinir.

Florit, "dahi taşı" olarak bilinir.

Zihinsel başarının en yüksek durumunu temsil eder, öğrenciler ve özellikle dikkat gerektiren işler ile ilgilenen kişiler için ekstra fayda sağlar kişiye yeteneği ve ayırt etme yeteneğini artırır, yeni bilgilerin özümsenmesini ve kişinin karmaşık sorunlar üzerinde çalışmasına yardımcı olur. Enerjisi, beyin hücrelerinin elektrik yükünü uyarır, daha fazla yaşam enerjisini ruhlarımıza taşır ve her iki yarıkürenin birlikte, uyum içinde, dengede çalışmasını teşvik eder.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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