1 – 7 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Florit ile Yaşam Enerjinizi Yükseltin

Florit, genellikle mor, yeşil, sarı, mavi olmak üzere çok çeşitli tonlarda ve saf formda (renksiz) oluşur. Kalsiyum florürden oluşur ve Halide ailesinin bir üyesidir. Manevi olarak mantarlar iyi şansı, uzun ömürlülüğü, refahı, canlılığı, dönüşümü, yeniden doğuşu ve aydınlanmayı sembolize eder. Florit, kullanıldıkça daha koruyucu hale geldiği düşünülen bir koruma taşıdır ve kişiyi kötü ruhlardan ve kötü rüyalardan koruyan ideal bir 'rüya kristali'dir. Işık bedeni boyunca stresi, ruhsal rahatsızlığı ve fiziksel tıkanıklıkları gideren muhteşem bir enerji yayar.