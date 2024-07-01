Hangi Oyunun Bilgisayara Çıkmadığını Tahmin Edebilecek misin?

Bazı oyunlar bilgisayara çıkmaz. Peki bu ne demek? Konsol veya başka platformlara özel olarak çıktıklarını gösterir. Bir önceki cümlede geçtiği gibi bu 'özel' oyunları ancak iyi gamer tahmin edebilir. Bakalım siz ne kadar iyisiniz?