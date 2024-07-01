Hangi Oyunun Bilgisayara Çıkmadığını Tahmin Edebilecek misin?
Hangi Oyunun Bilgisayara Çıkmadığını Tahmin Edebilecek misin?
Bazı oyunlar bilgisayara çıkmaz. Peki bu ne demek? Konsol veya başka platformlara özel olarak çıktıklarını gösterir. Bir önceki cümlede geçtiği gibi bu 'özel' oyunları ancak iyi gamer tahmin edebilir. Bakalım siz ne kadar iyisiniz?
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1. Hemen başlayalım! Aşağıdaki hangisi bilgisayara çıkmayan bir oyundur?
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2. Eğer kendinizden emin bir gamer iseniz devam edelim!
3. Hangisi konsol veya platformlara özel olarak çıkmıştır ve bilgisayar için piyasaya sürülmemiştir?
4. Bu oyunumuz aksiyon-macera türünde ve sizi heyecanlandıracak bir oyun. Bakalım doğru tahminde bulunabilecek misiniz?
5. Bilgisayar için piyasaya sürülmeyen ve bir konsol için özel olarak oluşturulmuş oyun sence hangisi?
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