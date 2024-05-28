Boomerların Bir An Önce Yok Olmasını İstedikleri Özelliklerini Paylaşan Kullanıcılar
Boomerların Bir An Önce Yok Olmasını İstedikleri Özelliklerini Paylaşan Kullanıcılar
Her bir bireyin, hatta zamanımızda her bir kuşağın kendine has özellikleri var. Z kuşağının genel olarak vurdumduymaz olduğu söylenirken X ve Y kuşaklarının sorumluluk delisi olduğu söylenir. Her ne kadar sosyal medya Z kuşağının üstüne gelse de bu kez Z kuşağı, 'boomer' nesillerin yok olmasını istedikleri özelliklerini sıraladı.
Bakalım siz de aynı görüşte misiniz?
Kaynak: BuzzFeed
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1. "Müşteri her zaman haklıdır bahanesinin artık yok olmasını diliyorum."
2. "Çalışanlarda istedikleri 'işgücü' zihniyeti. Akıl sağlığım benim için işimden daha değerli. Çalışanlarınızın bütün enerjilerini işlerine vermelerini istemekten vazgeçin."
3. "Irkçılıklarını şakalarla, hikayelerle, imalarla örtmeye çalışıyorlar. Onlara doğruyu gösterdiğiniz zaman ise çılgına dönüyorlar."
4. "Teknoloji söz konusu olduğunda tamamen cahiller. Babam evde bir bilgisayar ve Wi-Fi olmasını reddediyor çünkü 'bizi bu şekilde ele geçiriyorlar.'"
5. "Çok zenginlerden başka kimseye hizmet etmeyen politikaları."
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6. "Eski kuşaktan insanların haber vermeden rastgele ziyarete gelmeyi bırakmalarını diliyorum. 40 yaşın altında bunu yapan kimseyi tanımıyorum!"
7. "Gençleri kendi evlerini satın almadıkları için kötü hissettiriyorlar. Eskiden bir kahve fiyatına ev alabiliyordunuz! Oysa bizler sonsuz bir kira döngüsü içinde yaşayıp gitmek zorundayız."
8. Acil durumlar hariç mesajlaşmak yerine telefonla aramayı tercih etmeleri. Yaptığım her şeyi bırakıp sizinle görüşmek yerine uygun olduğum bir zamanda size yanıt verebilirim sonuçta."
9. "Bir siyasi adayı, davranışlarına bakmaksızın sırf belirli bir partiyi temsil ettiği için desteklemek ve ne olursa olsun o partiye sadakat göstermek."
10. "Biz yaşadık sen de yaşa zihniyeti."
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