Bonnie & Clyde'ın "Tatil" Vurgunu

2012-2013 senelerinde tanıştık. O zaman oldukça mütevazi olan kafemize sürekli gelen. Doğum günleri pastalarını bizden sipariş eden insanlardı. Zamanla sohbetimiz arttı. Bu, bizim sektörde normal. O yüzden yadırgamadık. Zaten hal ve tavırlarında da bir gariplik yoktu. Yardımsever, demokrasiden yana tavır alan, hayvansever insanlardı bizim tanıdıklarımız. (TÜM MAĞDURLAR AYNI CÜMLEYİ KULLANIYOR: 'BİZ SİZİN PARANIZA TENEZZÜL ETMEM' İMAJINI NET ÇİZİYORLAR. ÖZELLİKLE HAYVANSEVERLİK VURGUSU FAZLA, HASTA SOKAK KEDİSİNE BAKIYORUM DİYE TOPLANAN PARALAR, DOLANDIRILAN VETERİNERLER DE VAR.)

Hanımefendi bana eskiden dergilerde editörlük yaptığını ancak sonra sanat camiasındaki 'yorucu' ilişkilerden sıkılıp hayatını değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Sık sık yeri geldiğinde ünlü isimlerden bahsederdi. Bir dönem Acun Medya'da çalıştığını veya Survivor ya da O Ses Türkiye'ye katılmak isteyenleri seçen kurulda olduğunu söyledi. Bir keresinde de modacı Özgür Masur ile çok samimi olduğunu anlattı. 'Gelinliğimi o dikmişti' dedi. (BEN YAKIN OLDUĞUM İÇİN ÖZGÜR MASUR’UN ORTAĞI FERHAT KAZANCI'YA ULAŞTIM. FERHATIN TELEFONUNDA BU KİŞİ 'SAKIN AÇMA' DİYE KAYITLI. ONLARA DA 'SENELER ÖNCE SİZE MODA HAFTASI İÇİN SPONSOR BULACAĞIM' DİYE YAKLAŞMIŞ ANCAK DEFİLEYE BİR HAFTA KALANA DEK OYALAMIŞ. SPONSOR FALAN DA ORTAYA ÇIKMAYINCA BÜYÜK BİR KAVGA İLE YOLLARI AYIRMIŞLAR.)

Tanışmamız söylediğim gibi 2012-13 senesine denk geliyor ama esas 'samimi' olduğumuz dönem 2016 sonrasıdır. Biz ne zaman kafemizi büyütmek ve başka bir semte şube açmak istedik o zaman bu hanımefendi yeniden belirdi. Beni arayıp 'burada şube açacakmışsınız çok sevindim' dedi. Zaten açılıştan sonra da dükkandan hiç çıkmadı. İnsanı inanılmaz derecede sık boğaz edebilen, ısrarcı bir tip. Nasıl desem size bir yapışıyor ki bir türlü kurtulamıyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın yapışarak kötülük yapmıyor ama hani her sabah sizden önce dükkana gelen, her gün sürekli arayan, sizinle alakalı her konuya dahil olmaya çalışan fazla samimi biri. O hali rahatsız ediyor. Eşim ilk günden beri 'bunlarda bir terslik var' demişti ben konduramamıştım.