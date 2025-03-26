Otomobillerdeki ABS Nedir? Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

ABS (Anti-Lock Braking System), ‘kilitlenme karşıtı fren sistemi’ olarak biliniyor. Araç için son derece önemli olan bu sistem frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi sağlıyor. Bir diğer ifadeyle ABS aracın ani durumda kontrollü fren yapmasını sağlıyor.

Normalde ani fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenme riski mevcut. Böyle bir durum gerçekleştiğinde araç kaymaya başlar ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybeder. İşte ABS tam da bu noktada devreye girer. Tehlikeli durumda ABS, ani fren sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek aracın kaymasını ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini önler.

ABS, kazalara karşı yüzde 100 koruma sağlamıyor ancak kaza riskini en aza indirgiyor. ABS saniyede onlarca kez fren basıncını azaltıp artırıyor ve böylece tekerleklerin dönmeye devam etmesini sağlıyor.

Hız durumlarında frene bastığınızda ABS sistemi kontrollü ve güvenli şekilde fren yapmanızı sağlar.