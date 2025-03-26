Otomobillerdeki ABS Nedir? Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Otomobillerdeki ABS Nedir? Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Araçlarda fren sistemi olarak bilinen ‘Anti Lock Braking System’ sürücüler tarafından ABS olarak anılıyor. Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi tehlikeli durumlarda devreye giren son derece önem arz eden bir sistemdir. Peki Otomobillerdeki 'ABS' Nedir? Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
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Otomobillerdeki ABS Nedir?
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Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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