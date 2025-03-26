onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Otomobillerdeki ABS Nedir? Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Otomobillerdeki ABS Nedir? Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 14:33

Araçlarda fren sistemi olarak bilinen ‘Anti Lock Braking System’ sürücüler tarafından ABS olarak anılıyor. Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi tehlikeli durumlarda devreye giren son derece önem arz eden bir sistemdir. Peki Otomobillerdeki 'ABS' Nedir? Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otomobillerdeki ABS Nedir?

Otomobillerdeki ABS Nedir?

ABS (Anti-Lock Braking System), ‘kilitlenme karşıtı fren sistemi’ olarak biliniyor. Araç için son derece önemli olan bu sistem frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi sağlıyor. Bir diğer ifadeyle ABS aracın ani durumda kontrollü fren yapmasını sağlıyor. 

Normalde ani fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenme riski mevcut. Böyle bir durum gerçekleştiğinde araç kaymaya başlar ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybeder. İşte ABS tam da bu noktada devreye girer. Tehlikeli durumda ABS, ani fren sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek aracın kaymasını ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini önler. 

ABS, kazalara karşı yüzde 100 koruma sağlamıyor ancak kaza riskini en aza indirgiyor. ABS saniyede onlarca kez fren basıncını azaltıp artırıyor ve böylece tekerleklerin dönmeye devam etmesini sağlıyor.

Hız durumlarında frene bastığınızda ABS sistemi kontrollü ve güvenli şekilde fren yapmanızı sağlar.

Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Araçta ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

ABS, özellikle kış aylarında büyük önem taşıyor. Yolların buzlanmasıyla beraber kayganlaşması kazalara neden oluyor. Araçta ABS’nin olup olmadığını anlamanın birkaç yolu var:

Aracı çalıştırdığınızda gösterge paneline dikkat etmekte yarar var. Kontağı çevirdiğinizde gösterge panelinde ABS yazısı veya simgesi yanıp diğer simgeler gibi söndüyse aracınızda ABS var demektir. Ancak ışık hiç yanmıyorsa veya sürekli yanıyorsa ABS yoktur ve arızalıdır anlamına geliyor.

Araç modelinin özelliklerini incelediğinizde ABS sisteminin olup olmadığına dair muhakkak bilgilendirme notu bulabilirsiniz.

Bunu deneyerek anlamanın da bir yolu mevcut. Fren pedalında titreşim hissediliyorsa ve fren yaptığında araç kaymadan duruyorsa ABS sistemi çalışıyor anlamına gelir. Pedal sertleşir ve kayarak durursan araçta muhtemelen ABS yoktur ve arızalıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın