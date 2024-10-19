Bize Kendinden Bahset, Cildine İyi Gelecek Bir İçerik Önerelim!
Bize Kendinden Bahset, Cildine İyi Gelecek Bir İçerik Önerelim!
Bu testte bize kendini anlat, cildine iyi gelecek olan o içeriği söyleyelim!
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1. Senin için günün favori vaktini hangisi?
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2. Peki ya en sevdiğin mevsim hangisi?
3. Ne kadar sosyal biri olduğunu sorsak?
4. Seni tanımlayacak bir kelime olsa bu hangisi olurdu?
5. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?
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