Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Bize Kendinden Bahset, Cildine İyi Gelecek Bir İçerik Önerelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Cildine İyi Gelecek Bir İçerik Önerelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 17:31

Bu testte bize kendini anlat, cildine iyi gelecek olan o içeriği söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Senin için günün favori vaktini hangisi?

2. Peki ya en sevdiğin mevsim hangisi?

3. Ne kadar sosyal biri olduğunu sorsak?

4. Seni tanımlayacak bir kelime olsa bu hangisi olurdu?

5. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Seni strese sokan ve vücut dengeni bozan durumlar yaşadığın oluyor mu?

7. Senin için cilt bakımının yeri ve saati var mıdır?

8. Son olarak, baktığında hangi fotoğraf seni huzurla dolduruyor?

Hyaluronik asit!

Senin hayatında her şey belli bir düzene göre ilerliyor. Günlük rutinlerine bağlı kalarak hem işte hem özel hayatında dengeli bir yaşam sürdürüyorsun. Cilt bakımında da aynı özeni gösteriyor, adım adım uyguladığın ürünlerle cildinin her daim bakımlı olmasını sağlıyorsun.Bu düzenli yaklaşımın cildine en iyi gelecek içerik kesinlikle hyaluronik asit. Nemlendirici etkisiyle cildini her zaman dolgun ve canlı tutar, ince çizgilerin görünümünü azaltır. Düzenli kullanımla, cildin en iyi haline kavuşacak!

Vitamin C!

Sürekli hareket halindesin! İş, sosyal hayat, hobiler derken günün nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Yoğunluğuna rağmen cildine de vakit ayırmaya çalışıyorsun ama bazen hızlı çözümler tercih ediyorsun. Yine de etkili sonuçlar almak senin için önemli. Senin için en uygun içerik vitamin C. Cildini aydınlatıp doğal parlaklığını geri kazandırırken aynı zamanda leke ve yorgunluk belirtilerini de hafifletecek. Hızlı ve etkili sonuçlar almak isteyen herkesin vazgeçilmezi!

Niacinamide!

Sen, hayatı daha rahat ve akışına göre yaşamayı sevenlerdensin. Çok fazla kural ve rutinle kendini sınırlamıyorsun; spontane kararlar alıp hayatın tadını çıkarıyorsun. Cilt bakımında da karmaşık adımlardan uzak duruyorsun, daha basit ve etkili çözümler arıyorsun. Niacinamide cilt bariyerini güçlendirip fazla yağlanmayı dengeleyen bu içerik, minimal ama etkili bir bakım arayanlar için ideal. Ayrıca cilt tonunu eşitleyip, pürüzsüz bir görünüm kazandıracak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın