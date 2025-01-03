Bize Kendinden Bahset, 2025 İçin Cildine Özel Bir Öneride Bulunalım!
Bize Kendinden Bahset, 2025 İçin Cildine Özel Bir Öneride Bulunalım!
Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç! 2025'te cildine daha fazla özen göstermek ve ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamak için harika bir fırsat. Bu test, cildinin özelliklerine göre sana özel öneriler sunmak için hazır. Hadi, birlikte 2025'te cildine en iyi bakımı nasıl sağlayabileceğimizi keşfedelim!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yeni yılda cildine hangi türde bir değişiklik görmek istersin?
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2. Peki, yeni yılda hangi alanda en çok gelişmek istiyorsun?
3. Cildinden ne kadar memnunsun? Puanla!
4. Uyku düzeninden bahset bize...
5. Yeterince su içtiğini söyleyebilir misin?
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6. Neredeyse yeni yıla gireceğiz. 2025 için heyecanlanıyor musun?
7. Stresli bir günün ardından kendini nasıl rahatlatırsın?
8. Son olarak, günün en sevdiğin zamanını seçer misin?
C vitamini kullanmaya başlayabilirsin!
Yağlı ciltlerin de nemlendirilmeye ihtiyacı var!
Yaz kış güneş kremi kullanmalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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