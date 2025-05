Senin kedin tam bir maceraperest! Evdeki her köşe, her çekmece, her yeni eşya onun için bir keşif alanı. Merakı öyle büyük ki bazen sen bile onun hızına yetişemiyorsun. Sürekli yeni sesler, kokular ve eşyalar peşinde koşarken aslında hem enerjisini atıyor hem de dünyasına renk katıyor. İnsanlarla iletişiminde de merakı öne çıkıyor. Kapı çaldığı an bile kim geldi diye merak ediyor. Senin patili dostun tam bir oyun delisi! Oyuncak eksikliğinde bile evdeki en alakasız şeyi oyuncağa çeviriyor. Onun bu heyecanlı doğası, evdeki enerjiyi hep canlı tutuyor!