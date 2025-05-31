Bize Kedinden Bahset, Onun Karakterini Analiz Edelim!
Patili dostunla nasıl bir ilişkin var? Kedin, haylaz mı yoksa akıllı mı? Bu testte sana kedinin nasıl biri olduğunu söylüyoruz. Hadi bize kedinle ilişkinden bahset, cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Kedinin favori uyuma yeri neresi?
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2. Peki mama zamanı geldiğinde nasıl davranır?
3. Söyle bakalım, kedinin en tuhaf huyu ne?
4. Peki, bir kedi daha sahiplenecek olsan hangi sevimli kediyi seçerdin?
5. Kedin evde genelde nasıl vakit geçirir?
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6. Kedinin insanlarla iletişimi nasıl?
7. Kedinin en belirgin huyu hangisi?
8. Son olarak, kedin senin için ne ifade ediyor?
Senin kedin fazlasıyla meraklı!
Senin kedin resmen ilgi manyağı!
Dünyanın en cool kedisine sahipsin!
Senin kedin tam bir uykucu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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