Bir Yazarın Sessiz Vedası: Stefan Zweig’in Son Mektubu

Sevgili Dostlarım,

Hayatım boyunca en büyük mutluluğum, kişisel özgürlüğüm oldu ve bu yüzden kendi yaşamımın zamanını ve tarzını, sonuna kadar kendim belirlemek istedim.

Çalışmam, en güzel saatlerim, bu hayatın bana sunduğu her şey için derin bir minnet duyuyorum. Ancak, altmış yaşında, yeniden başlamaya yetecek kadar güç ve sabır kalmadığını hissediyorum.

Dünya benim için, bir daha asla tanıyamayacağım kadar yıkılmış durumda. Avrupa’nın manevi yuvası da yok oldu.

Yeni ve daha güzel bir sabahın doğduğunu görecek olanlara imreniyorum.

Ben, her şeyin en saf biçimde yaşandığı ve tamamlandığı bir noktada, hayatımı huzur içinde sonlandırmayı seçiyorum.

Brezilya bana, kendi dilimi konuşmasam da, çok sıcak, nazik ve cömert davrandı. Bu ülkede yeniden kök salmaya çalışmak mümkündü. Ama benim için içsel göç tamamlandı.

Kendi isteğimle, sakin bir şekilde bu hayata veda ediyorum.

Sizleri, bana gösterdiğiniz tüm sevgi ve dostluk için içtenlikle selamlıyorum.

Stefan Zweig

Petropolis, 22 Şubat 1942