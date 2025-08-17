Bir Yazarın Sessiz Vedası: Stefan Zweig’in Son Mektubu

Zweig, 1941’de ikinci eşi Lotte Altmann ile birlikte Brezilya’ya yerleşmişti.
Rio de Janeiro’nun yaklaşık 65 km kuzeyindeki Petropolis kasabasında, Avrupalı göçmenlerin ve sanatçıların tercih ettiği bir yerde mütevazı bir ev kiraladılar.
Çevresi onu sıcak karşılamıştı ama Zweig kendini hâlâ bir “misafir” gibi hissediyordu.
Günlerini yazı yazarak, mektuplarına cevap vererek ve sık sık satranç oynayarak geçiriyordu.
Avrupa’dan Gelen Kötü Haberler
1941–42 kışı, savaşın gidişatı hâlâ belirsizdi ama Nazi Almanyası büyük ilerleme kaydediyordu.
Londra’daki dostlarından ve Avrupa’dan kaçan entelektüellerden gelen mektuplar, toplama kamplarındaki vahşeti ve Yahudi katliamlarını anlatıyordu.
Zweig, “Eski Avrupa” dediği o kozmopolit, kültürlerarası dünyayı artık geri gelmeyecek şekilde kaybettiğine inanıyordu.
Lotte, astım ve kronik solunum problemleri yaşıyordu.Tropikal iklim ona iyi gelmiyordu ve sık sık halsizdi.Zweig, eşinin yalnız kalmasını istemediği için çift intihar planı yapmaya karar verdiklerini dostlarına hissettirmişti.
18–21 Şubat 1942 arasında, son kitabı “Schachnovelle” (Satranç)” için son düzeltmelerini yaptı.
Dostlarına veda niteliğinde mektuplar gönderdi; bunlar direkt olarak “ölüme gidiyorum” demese de, satır aralarında hissediliyordu.
21 Şubat akşamı, yakın arkadaşları Petropolis’e uğradı; normal görünüyorlardı, Zweig gülümseyerek Brezilya’yı ne kadar sevdiğini söyledi.