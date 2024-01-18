Bir Yastıkta Kocama Devri Bitiyor mu? Ayrı Yataklarda Uyuma Dosyasını Açıyoruz!

Birlikte uyumanın da ayrı ayrı yatmanın da kendi içinde farklı avantajları var. Ancak ilişkilerdeki ihtiyaçlar her zaman aynı olmak zorunda değil, dolayısıyla aradaki bağlılığı artırmak ve ilişkiyi çok daha iyi bir noktaya getirmek için ayrı yatakta uyuma konusunda biraz açık görüşlü olmakta fayda var. Çünkü birey ihtiyaçlarının ve rahatlığının önemli olduğu, her iki tarafın da maksimum uyku kalitesine sahip olduğu bu yeni düzen, size ve partnerinize sandığınızdan çok daha iyi gelebilir. 😘