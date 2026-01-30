BİM'e Katlanır Masa Geliyor! 6 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
6 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polosmart Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL
Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın