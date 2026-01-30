onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
BİM'e Katlanır Masa Geliyor! 6 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanır Masa Geliyor! 6 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.01.2026 - 10:33

6 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

  • Keysmart Personal Blender 999 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.490 TL

  • Altus Mini Ütü 699 TL

  • Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 649 TL

  • Polosmart Vücut Bakım Seti 399 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL

  • Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL

  • Heifer Saç Düzleştirici Tarak 790 TL

  • Heifer Saç Maşası 790 TL

  • Philisp Saç Kurutma Makinesi 790 TL

  • Oral-B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 899 TL

Polosmart Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

Polosmart Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.290 TL

  • HAVIT Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL

  • Polosmart Yaka Kamerası 649 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 249 TL

  • Polosmart Powerbank Magsafe 5.000 Mah 499 TL

  • Polosmart Powerbank 20.000 Mah 499 TL

  • Polosmart Powerbank 10.000 Mah 349 TL

  • Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 TL

  • Manyetik Telefon tutucu 599 TL

  • Masaüstü Tripod 399 TL

  • Magsafe Selfie Işığı 299 TL

Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL

Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL

  • Glass in love Cam Fiyonk Desenli Kapaklı Kase 129 TL

  • Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1300 ml 199 TL

  • Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 ml 179 TL

  • Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 650 ml 149 TL

  • Glass in love Boncuk Kulplu Kupa 189 TL

  • Glass in love Kalp Desenli Cam Pipet Seti 99 TL

  • Glass in love Gravürlü Renkli Cam Vazo 129 TL

  • Rakle Gravürlü Kalp Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 219 TL

  • Rakle Gravürlü Kalp Desenli Su Bardağı 2'li 199 TL

  • Benante Desenli Bambu Servis / Sunum Seti 199 TL

  • Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 65 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 109 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 69 TL

  • Rakle Renkli Gravürlü Bambu Kapaklı Sürahi 1070 cc 139 TL

  • Rakle Gravürlü Renkli Su Bardağı 3'lü 219 TL

Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL

Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL

  • Kalp Şekilli Kadife Çerçeve 129 TL

  • Şekilli Balon Çeşitleri 59 TL

  • Dekoratif Aydınlatma 179 TL

  • Dekoratif Cam Mumluk 99 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL

  • Ören Bayan Star Yumak 32lü 99 TL

  • Erkek Jogger Pantolon 379 TL

  • Kappa Sweatshirt 369 TL

  • Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap 299 TL

  • Erkek Eldiven 139 TL

  • Kadın Pelüş Kep 249 TL

  • Kadın Eldiven 159 TL

  • Kadın Pelüş Kova Şapka 179 TL

  • Dagi Kadın / Erkek Pijama Takımı 549 TL

  • Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 299 TL

  • Molinella Punch Nakışlı Kırlent Kılıfı 239 TL

  • El Havlusu 59 TL

  • Kadın Kalp Desenli Terlik 175 TL

  • Erkek Ekose Desen Terlik 109 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 525 TL

  • Erkek Soket Çorap 7'li 109 TL

  • Kadın Ev Patiği 55 TL

  • Bay - Bayan Termal Çorap 59 TL

  • Bay - Bayan Kışlık Yün Çorap 39 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL

  • 2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 169 TL

  • Pratik Yumurtalık 129 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL

  • Basmalı El Rondosu 299 TL

  • Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 319 TL

  • Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL

  • 3 Çekmeceli Organizer Kutu 65 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 65 TL

  • Rooc Bıçak Seti 5'li 149 TL

  • Kulplu Metal Tepsi 239 TL

  • Colorina Cam Gravürlü Cam Sabunluk ve Fırçalık Seti 2'li 129 TL

  • Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

  • Katlanır Masa 549 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın