Bilinçaltının Psikolojisi Bozuk mu?
Bilinçaltının Psikolojisi Bozuk mu?
Bilinçaltı hem karmaşık bir yapıya sahiptir. Bilinçaltı psikolojisinin bozulmuş olması, kişiyi karmaşık bir içsel çatışma içinde bırakabilir. İnsanın kendisiyle barışık olması, ruhsal ve duygusal sağlığı için gereklidir. Bu nedenle, bilinçaltındaki sıkıntılarla yüzleşmek, sağlıklı bir zihin yapısının temel taşıdır.
Bilinçaltının psikolojisi bozuk mu?
haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ormanda yürüyorsun. Karşına çıkan ilk şey nedir?
4. Ağaçların arasından ilerlerken bir engel ile karşılaşıyorsun. Bu engel nedir?
5. Bir süre sonra yolunuzu kaybediyorsun. Kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Sonunda, ormanın derinliklerinde bir açık alan görüyorsun. Burada bir şeyler var mı?
7. Orman içinde bir ses duyuyorsun. Bu ses neye benziyor?
8. Bir süre sonra, bir yol ayrımına geliyorsun. Hangi yolu seçiyorsun?
9. Birdenbire ormanda bir şey fark ediyorsun. Bu şey ne?
10. Sonunda bir çıkış buluyorsun. Çıkarken hissettiğin şey nedir?
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Senin bilinçaltının psikolojisi bozuk!
Senin bilinçaltının psikolojisi bozuk değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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