Sen mutsuzsun, bunu gözlerinden anlayabiliyorum. Son zamanlarda sık sık gergin görünüyorsun ve bu beni endişelendiriyor. İçinde bulunduğun durumu değiştirmek istersen, sana destek olmaktan mutluluk duyarım. Hayatında bazı şeylerin yolunda gitmediği belli, belki de bu yüzden kendini kötü hissediyorsun. Düşüncelerinin seni ele geçirdiğini hissediyorum; bu da seni daha da karamsar yapıyor. Kendine karşı daha nazik olmalısın, çünkü herkes zor dönemlerden geçebilir. Belki de hissettiklerini paylaşmak, içindeki yükü hafifletmene yardımcı olabilir. Unutma ki, yalnız değilsin; arkadaşların ve ailen her zaman yanında. Kendine bir süre ayırıp, sevdiğin şeylerle meşgul olabilirsin. Geçmişte seni mutlu eden anıları hatırlamak belki de seni biraz rahatlatır. Hayatındaki bu zor dönem geçici; zamanla her şey düzelir. Kendine hedefler koymak, ruh halini iyileştirmek için iyi bir başlangıç olabilir. Bazen basit bir yürüyüş bile kafanı dağıtmanı sağlayabilir. Senin için en önemli şey, bu duygularla yüzleşmek ve onlarla başa çıkmayı öğrenmektir. Seni sevdiğimi ve bu durumu aşabileceğine inandığımı bilmelisin. Unutma, her karanlığın ardından bir aydınlık gelir.