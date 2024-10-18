Bilinçaltı Testine Göre Sen Mutsuz musun?
Bilinçaltı Testine Göre Sen Mutsuz musun?
Bilinçaltı testine göre sen mutsuz musun?
Haydi testeeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir ormanda yürüyüşe çıktığını hayal et. Ormanda hangi hayvan seni karşılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ormanın ortasında bir gölet buluyorsun. Göletin suyu nasıl?
3. Yürüyüş sırasında bir ağaçla karşılaşıyorsun. Bu ağacın özellikleri nelerdir?
4. Ormanda bir yol ayrımına geliyorsun. Hangi yoldan ilerlemek istersin?
5. Bir meyve ağacı buluyorsun. Bu ağacın meyveleri nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir çiçek tarlası görüyorsun. Bu çiçeklerin rengi nedir?
7. Yürüyüşün sonunda karşılaştığın bir kişi var. Bu kişi kim?
8. Son olarak ormanın sonunda ne ile karşılaşıyorsun?
Sen mutlusun!
Sen mutsuzsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın