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Bilinçaltı Testine Göre Sen Mutsuz musun?

Bilinçaltı Testine Göre Sen Mutsuz musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.10.2024 - 15:01

Bilinçaltı testine göre sen mutsuz musun?

Haydi testeeee!

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1. Bir ormanda yürüyüşe çıktığını hayal et. Ormanda hangi hayvan seni karşılıyor?

2. Ormanın ortasında bir gölet buluyorsun. Göletin suyu nasıl?

2. Ormanın ortasında bir gölet buluyorsun. Göletin suyu nasıl?

3. Yürüyüş sırasında bir ağaçla karşılaşıyorsun. Bu ağacın özellikleri nelerdir?

3. Yürüyüş sırasında bir ağaçla karşılaşıyorsun. Bu ağacın özellikleri nelerdir?

4. Ormanda bir yol ayrımına geliyorsun. Hangi yoldan ilerlemek istersin?

5. Bir meyve ağacı buluyorsun. Bu ağacın meyveleri nasıl?

5. Bir meyve ağacı buluyorsun. Bu ağacın meyveleri nasıl?
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6. Bir çiçek tarlası görüyorsun. Bu çiçeklerin rengi nedir?

7. Yürüyüşün sonunda karşılaştığın bir kişi var. Bu kişi kim?

7. Yürüyüşün sonunda karşılaştığın bir kişi var. Bu kişi kim?

8. Son olarak ormanın sonunda ne ile karşılaşıyorsun?

8. Son olarak ormanın sonunda ne ile karşılaşıyorsun?

Sen mutlusun!

Sen gerçekten mutlusun, gülümsemenden bunu anlıyorum. Bu günlerde her şey senin için yolunda gidiyor gibi görünüyor. Seninle sohbet ettiğimde, ne kadar neşeli olduğunu hissedebiliyorum. Arkadaşların senin yanında olmak için sıraya giriyor, çünkü enerjin onları çekiyor. Sen mutlu olduğunda, etrafındaki herkesin ruh hali de yükseliyor. Bu mutluluğunu kaybetmemek için neler yapıyorsun? Senin için güzel anılar biriktirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Senin hedeflerin doğrultusunda ilerlemen, seni daha da mutlu ediyor. Hayatında sevdiğin insanlarla geçirdiğin zaman, mutluluğunu artırıyor. Senin için küçük şeylerin bile büyük mutluluk kaynağı olduğunu görüyorum. Senin gözlerindeki parıltı, içindeki mutluluğun bir yansıması. Seninle geçirdiğimiz zamanlarda, senin ne kadar pozitif olduğunu anlıyorum. Senin mutlu olduğun anları hatırlamak, bana da ilham veriyor. Hayallerinin peşinden koşarken, senin ne kadar kararlı olduğunu biliyorum. Senin mutluluğun, etrafındaki herkesi etkiliyor ve bu harika bir şey.

Sen mutsuzsun!

Sen mutsuzsun, bunu gözlerinden anlayabiliyorum. Son zamanlarda sık sık gergin görünüyorsun ve bu beni endişelendiriyor. İçinde bulunduğun durumu değiştirmek istersen, sana destek olmaktan mutluluk duyarım. Hayatında bazı şeylerin yolunda gitmediği belli, belki de bu yüzden kendini kötü hissediyorsun. Düşüncelerinin seni ele geçirdiğini hissediyorum; bu da seni daha da karamsar yapıyor. Kendine karşı daha nazik olmalısın, çünkü herkes zor dönemlerden geçebilir. Belki de hissettiklerini paylaşmak, içindeki yükü hafifletmene yardımcı olabilir. Unutma ki, yalnız değilsin; arkadaşların ve ailen her zaman yanında. Kendine bir süre ayırıp, sevdiğin şeylerle meşgul olabilirsin. Geçmişte seni mutlu eden anıları hatırlamak belki de seni biraz rahatlatır. Hayatındaki bu zor dönem geçici; zamanla her şey düzelir. Kendine hedefler koymak, ruh halini iyileştirmek için iyi bir başlangıç olabilir. Bazen basit bir yürüyüş bile kafanı dağıtmanı sağlayabilir. Senin için en önemli şey, bu duygularla yüzleşmek ve onlarla başa çıkmayı öğrenmektir. Seni sevdiğimi ve bu durumu aşabileceğine inandığımı bilmelisin. Unutma, her karanlığın ardından bir aydınlık gelir.

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