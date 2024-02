Beraber “Çekindiğimiz” Son Fotoğraf…

Özledikçe konuşuyorduk. Daha da özlediysem, eski resimlerimize bakıyordum. Hoş; zaten her resim eski değil midir? Yani çekildiği andan itibaren eskimeye başlamaz mı? Yani o an, oracıkta kalmamış mıdır her şey? Bir yandan da zamanı durdurmanın, en azından saniyenin azıcık bir miktarı için bile olsa, zamanı durdurmanın en kolay yolu değil midir bu? İşte ben onu özledikçe, birlikte zamanı durdurduğumuz anlara uzun uzun bakmaktan, o bakışlar içinde gözyaşlarımı tutamamaktan bahsediyorum. Hoş, beraber çok da fazla resmimiz yoktu. Olanlar da yeterince anlam ifade ediyordu zaten. Taş plaklarını çok sevenler, o plakları her zaman dinlemezler. Her dinlendiğinde plakçaların iğnesi plağa az da olsa zarar verdiğinden, her canları istediğinde dinlemezler. Kıyamazlar yani bir bakıma. Eskitmek istemezler. Neden bilmiyorum, onunla olan fotoğraflarımıza ben de böyle davranıyordum. Belki zedelerim, belki istemeden de olsa eskitirim diye. Halbuki zaten çok eski olduklarını da bile bile…

Epeydir tedavisi devam ediyor, artık günlerinin çoğu hatta hemen hepsi hastanede geçiyordu. Aslında zamanının giderek azaldığının da farkındaydım. Herkes farkındaydı. Bir taraftan da onu görmeye gideceğim için çok mutluydum. Hüzün dolu bir mutluluktu hissettiğim. Odasının kapısı kapalıydı. Halbuki kapıların kapalı durmasını hiç sevmezdi. Kimseye de kapısını kapatmazdı. Hayatına dokunduğu veya hayatına dokunan herkesi, onu zaman içinde çok üzenler dahil, affederdi. “Hayat; bir şekilde yolumuzun kesiştiği kimseyle dargın kalmak için uzun değil” derdi. Ona ulaşmak için kapalı bir kapıyı açmam gerektiği gerçeği bana iyi hissettirmedi. Hele kapıyı tıklayıp içeri girmek fikri, hiç alışık olmadığım bir his gibi yabancıydı. Ve içeri girdim.

Çok fazla konuşmadık. Üstelik bu susmalarımız yeterince iyi gelmişti ikimize de. Nasılsa bir şekilde, sustuklarımız ve söyleyemediklerimizden ibaret değil miydik? O kadar çok şey vardı ki gelirken aklımda. Nereden başlasam, neyi anlatsam, neler dinlesem diye düşünürken, susmak oldukça yeterli gelmişti bir anda. Ve buna çok şaşırmadım, sanki olması gereken buymuş gibi…

Ayrılırken bir fotoğraf çekildik. Orada çalışan görevliden rica ettik, fotoğrafımızı çekti. Bu, birlikte yer aldığımız son resimdi. Bu resimden birkaç ay sonra, en azından şimdilik aramızdan ayrıldı ama bu fotoğrafın hikâyesi daha sonra başladı.