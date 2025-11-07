onedio
Bengü'nün Çağatay Ulusoy'la İlgili Büyük Hayaline Dair İtirafı Gündem Oldu!

Bengü'nün Çağatay Ulusoy'la İlgili Büyük Hayaline Dair İtirafı Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2025 - 10:19

Son zamanlarda pek çok ünlü isim, kendi hayatlarının film olmasını istediklerine dair açıklamalarda bulunuyorlar. Hatta kendilerini kimin canlandırmasını istediklerini bu açıklamada mutlaka belirtiyorlar. Ancak bu kez Bengü, Kızılcık Şerbeti'nde rol almasının ardından bambaşka bir açıklamayla karşımıza çıktı.

Bengü'nün Çağatay Ulusoy itirafı gündem oldu.

Kaynak: İsmail Şen / TV100

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuştu.

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki performansı başarılı bulunan Bengü, oyunculuğa devam edip etmeyeceğine dair sorularla karşılaştı. Ancak magazin muhabirleri, bu sorulara hiç beklemediği bir cevap aldı.

Bengü, Çağatay Ulusoy'la ilgili önemli bir itirafta bulundu. "Çağatay Ulusoy'la romantik komedi tarz bir aşk filminde oynamak isterdim.” dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
