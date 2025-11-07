Bengü'nün Çağatay Ulusoy'la İlgili Büyük Hayaline Dair İtirafı Gündem Oldu!
Son zamanlarda pek çok ünlü isim, kendi hayatlarının film olmasını istediklerine dair açıklamalarda bulunuyorlar. Hatta kendilerini kimin canlandırmasını istediklerini bu açıklamada mutlaka belirtiyorlar. Ancak bu kez Bengü, Kızılcık Şerbeti'nde rol almasının ardından bambaşka bir açıklamayla karşımıza çıktı.
Bengü'nün Çağatay Ulusoy itirafı gündem oldu.
Kaynak: İsmail Şen / TV100
Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuştu.
Bengü, Çağatay Ulusoy'la ilgili önemli bir itirafta bulundu. "Çağatay Ulusoy'la romantik komedi tarz bir aşk filminde oynamak isterdim.” dedi.
